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    • Yaşam
    • 23.01.2023 08:44
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    • 23.01.2023 08:44
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    Yer: Denizli! Hastaneden izinli geldi, kardeşi evinde ölü buldu

    Son dakika haberleri... Denizli’de tedavi gördüğü hastaneden izinli olarak evine giden şahıs, kardeşi tarafından ölü olarak bulundu. Öte yandan bilek ve boyun tarafından bıçakla kesilmiş halde bulunan Özcanlı’nın kendi canına mı kıydığı yoksa cinayete mi kurban gittiği araştırılıyor.

    Hastaneden izinli geldi, kardeşi evinde ölü buldu

    Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Cankurtaran Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; eşinden yeni boşandığı öğrenilen 2 çocuk babası Mehmet Özcanlı (55), alkol tedavisi gördüğü hastaneden izin alarak evine gitti.

    Burada Özcanlı'dan bir süre haber alınmamasının ardından kardeş Orhan Özcanlı yedek anahtarla eve girdi. Kapıyı açtığında kardeşinin cansız bedenini gören Orhan Özcanlı'nın ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    Olay yerine giden sağlık görevlileri, Mehmet Özcanlı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmaların ardından cansız beden otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı.

        Öte yandan; bilek ve boyun tarafından bıçakla kesilmiş halde bulunan Özcanlı'nın kendi canına mı kıydığı yoksa cinayete mi kurban gittiği araştırılıyor.
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