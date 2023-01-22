Malta'da yaşamını yitiren Pelin Kaya'nın babasının sözleri yürek yaktı



Cenazesi Türkiye'ye getirilen Pelin, İstanbul'da toprağa verilecek.



'100 SENE ALSA NE OLUR'

Baba İsmet Kaya, duygularını şöyle anlattı: O akşam kızımı aradım doğum gününü kutladım. Sabah ablasının çığlığına uyandım. Hemen odasına gittim, baktım telefonla konuşuyor. Berivan diye bir arkadaşı var. O aramış. Telefonu aldım, bana "Pelin'i kaybettik" dedi. Dünyam başıma yıkıldı. Yalan dedim ama yalan olmadı. 100 sene ceza alsa ne olur, bir caniymiş zaten. Şartlı tahliye olmuş 10-15 gün önce. Kızımın bir an önce ülkesine dönmesini istedim, gerekli yerlere müracaat ettim. Yılbaşında buradaydı, içime doğmuştu. 'Gitme kızım' demiştim ama o da ecelini orada buldu.