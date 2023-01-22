Malta'da yaşamını yitiren Pelin Kaya'nın babasının sözleri yürek yaktı

Yürek yakan olay 8 Ocak'ta Malta'da yaşandı. Ünlü bir mobilya markasında iç mimar olarak çalışan Pelin Kaya (30), doğum gününü kutlamak için arkadaşlarıyla birlikte dışarı çıktı. Evine yürüdüğü sırada Fransa vatandaşı Jeremie Camilleri'nin kullandığı aracın altında kaldı.
Alkol ve uyuşturucu bağımlısı cani, benzin istasyonuyla fast-food restoranına da çarptı! Ardından araçtan inerek Kaya'ya taşla saldırdı! Elektro şok tabancasıyla etkisiz hale getirilen ve tutuklanan Camilleri'nin denetimli serbestlikten faydalandığı ortaya çıktı!
Otopsi işlemleri tamamlanan ve cenazesi bugün Türkiye'ye getirilecek olan Pelin'in ailesinde ise derin bir keder vardı.
Cenazesi Türkiye'ye getirilen Pelin, İstanbul'da toprağa verilecek.
'100 SENE ALSA NE OLUR'
Baba İsmet Kaya, duygularını şöyle anlattı: O akşam kızımı aradım doğum gününü kutladım. Sabah ablasının çığlığına uyandım. Hemen odasına gittim, baktım telefonla konuşuyor. Berivan diye bir arkadaşı var. O aramış. Telefonu aldım, bana "Pelin'i kaybettik" dedi. Dünyam başıma yıkıldı. Yalan dedim ama yalan olmadı. 100 sene ceza alsa ne olur, bir caniymiş zaten. Şartlı tahliye olmuş 10-15 gün önce. Kızımın bir an önce ülkesine dönmesini istedim, gerekli yerlere müracaat ettim. Yılbaşında buradaydı, içime doğmuştu. 'Gitme kızım' demiştim ama o da ecelini orada buldu.
Jeremie Camilleri'nin kanında uyuşturucu ve alkole rastlandı.