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    • Yaşam
    • 22.01.2023 06:57
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    • 22.01.2023 06:57
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    İzmir'de kıraathanede kanlı hesaplaşma! 2 ölü, 3 gözaltı

    Son dakika haberi | İzmir Buca'da bir kıraathanede çıkan tartışma silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi ise gözaltına alındı.

    Kıraathanede kanlı hesaplaşma! 2 ölü, 3 gözaltı

    İzmir'in Buca ilçesinde, kıraathanede çıkan tartışmanın silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu Uğur Selimler ve Mustafa Sağolalar hayatını kaybetti. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

    Olay, saat 23.30 sıralarında 222/2 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet olduğu öne sürüle İbrahim T., Mustafa Sağolalar ile Uğur Selimler, Mehmet S. ve Oruç S. bir kıraathanede buluşmak üzere anlaştı.

    Taraflar arasında çıkan tartışma gerginliğin yükselmesiyle bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada Uğur Selimler bıçaklanırken, Mustafa Sağolalar ise tabanca ile vuruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahelelerini polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri aldığı kıraathanede gerçekleştirdi.

    Durumu ağır olan Uğur Selimler ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, tabanca ile vurulan Mustafa Sağolalar ise Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBU) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili polis ekiplerinin başlattığı geniş kapsamlı soruşturmada İbrahim T., Mehmet S. ve Oruç S.,'nin gözaltına alındığı öğrenildi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.

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    Haberler Yaşam İzmir'de kıraathanede kanlı hesaplaşma! 2 ölü, 3 gözaltı
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