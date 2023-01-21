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    • Yaşam
    • 21.01.2023 23:50
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    • 21.01.2023 23:50
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    Karasu'da orman yangını 6 saat sonunda kontrol altında

    Sakarya’nın Karasu ilçesinde kuruyan otların tutuşmasıyla çam ormanında yangın çıktı. Kısa sürede rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına Sakarya, Kocaeli, İstanbul ve Bolu’dan ekipler müdahalede bulundu. Ekiplerin koordineli çalışması neticesinden yangın 6 saat sonunda kontrol altına alındı.

    AJANSLAR
    6 saat sonunda söndürüldü!

    Sakarya'nın Karasu ilçesi Kuzuluk Mahallesi Demirli mevkisinde saat 16.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kontrol altına alındı.

    SOĞUTMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI
    Sakarya, Kocaeli, İstanbul ve Bolu'dan gelen ekiplerin çalışmasıyla yangın 6 saatte kontrol altına alınırken, soğutma çalışmalarına başlandı.

    Sakarya Orman Bölge Müdürü Ziya Polat, yangının 50 dönüm alanda etkili olduğunu belirterek, "Ancak ne kadar alanın zarar gördüğü yapılan tespitle ortaya çıkacak.

    16 arazöz, 9 su ikmal aracı, bunun yanında iş makinelerimiz ve pikaplarımız, 60 personel ve jandarma, emniyet mensuplarımızla birlikte toplam 100 personelle müdahale ettik. Yangın kontrol altına alındı.

        İnşallah soğutma çalışmaları ile birlikte herhangi bir sıkıntı olmayacak. Burada yol problemi vardı. Metrelerce hortum çekerek yangına müdahale ettiler. Çok şükür söndürdük" dedi.

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