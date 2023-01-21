Karasu'da orman yangını 6 saat sonunda kontrol altında

İnşallah soğutma çalışmaları ile birlikte herhangi bir sıkıntı olmayacak. Burada yol problemi vardı. Metrelerce hortum çekerek yangına müdahale ettiler. Çok şükür söndürdük" dedi.

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