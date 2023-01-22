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    İstanbul’da satışa çıkan bir yalı için 2 milyar 795 milyon lira talep edildi

    İstanbul’da satışa çıkan bir yalının fiyatı uzaydan bile göründü! 3 bin metrekare bahçe kullanımı, 19 odası, 9 salonu olan yalı için nakit 2 milyar 795 milyon lira talep edildi.

    Hey dün’yalı!’
    İstanbul Boğazı'nın incileri olarak nitelendirilen mimarileri ve hikayeleriyle dikkati çeken tarihi yalılar kentin kültürel mirası içerisinde önemli bir yer tutuyor. Mülk fiyatlarında da ne Los Angeles ne Miami ne de New York... Dünyanın en pahalı evleri, İstanbul Boğazı'nda. Bunlara son örnek Ortaköy'den geldi. 7 bin metrekare kullanımlı yalı için 2 milyar 795 milyon lira fiyat biçildi. 3 bin metrekare bahçesi, rıhtımı, havuzu, otoparkı, 19 odası, 9 salonu ve 12 banyosu bulunan bu eşsiz yapının krediye uygun olduğu açıklandı.



    Yalının içinde çok özel mermerlerin kullanıldığı, tarihi dokusunun yaşatıldığına dikkat çekildi. Araştırmalara göre İstanbul Boğazı'nda 366'sı tarihi 600 yalı var. Yurt dışındaki çok önemli ekonomi ve sanat dergilerine manşet olan yalılardan birine biçilen bu rakamın doğal olduğu ifade edildi.
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