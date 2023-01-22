Hayata bağış! (Yurttan haber dünyadan haberler)

Ankara'da yaşayan ve 3 ayda bir Türk Kızılay'a kan bağışında bulunan 77 yaşındaki Ali Rıza İçli, kan verirken görevlinin "Kanınız az, hekime danışın" uyarısı üzerine hastaneye gitti. Yapılan tetkikler sonucu bağırsak kanseri teşhisi konuldu. Erken tanı sayesinde İçli'nin hayatı kurtuldu. İçli, "Düzenli olarak kan bağışı yaparken kendi hayatımı da kurtarmış oldum. Erken teşhis sayesinde kanseri çok kısa zamanda atlattım. Kan bağışı hem başkalarının hayatını kurtarmada hem de kendi sağlığımız hakkında bilgi sahibi olmamıza neden oluyor" dedi.
PATRON OLDU
Şırnak'ta adli bir suçtan dolayı 6 yıl 4 ay hapis cezası alan 44 yaşındaki Tahir Keskin, cezaevinde cezasını çektikten sonra Denetimli Serbestlik tarafından verilen 'Engelli ve Eski Hükümlü İş Yeri Açma Hibe Kredisi'ne başvurdu. Projesi kabul edilen Keskin, aldığı destekle 42 keçi alarak hayvancılık yapıp, ailesinin geçimini sağlamaya başladı.
Sekvan KÜDEN
KÖPRÜ ALTINDA İNFAZ
İSTANBUL Bakırköy'deki Kuleli Altgeçit mevkiinde boğazından bıçaklanan Mesut Y. (28) hayatını kaybetti. Polis, şüpheli S.G'yi Kadıköy'de operasyonla yakaladı. Mesut Y'nin kuzeni Ebru Y., "O gece kardeşiyle evdeyken 'Gel uyuşturucu kullanalım' diye telefon gelmiş. Mesut da, 'Ben artık içmiyorum' diyor. Tekrar telefon gelince kızarak gidiyor. Sonra ölüm haberini aldık. Suçlular cezasını çekmeli" dedi.
TORUN DEHŞETİ
ANTALYA'DA madde bağımlısı Okan Altay (28), anneannesi Hülya Çetinkaya (63) ile teyzesi Filiz Kaplan'la (46) önceki gün tartışmaya başladı. Altay'ın para talebine ret cevabı alınca çılgına döndü. Anneannesi ve teyzesini zorla mutfağa götürdü. Ardından bir süre önce aldığı benzini mutfağa döktü. Çetinkaya ve Kaplan'ı mutfağa kilitleyip evi yaktı. Çetinkaya ve kızı feci şekilde hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan Okan Altay tutuklandı.
Erdoğan ÖZTÜRK
SALDIRGAN ŞİMDİ YANDI
Londra Emniyet Müdürlüğü'nde görevliyken 20 yıl boyunca 12 kadına en az 49 kez cinsel saldırıda bulunduğunu itiraf eden David Carrick, görevden alındı. Söz konusu mağdur kadınlardan biri, Carrick'in kendisine yaptığı iğrençlikleri tek tek açıkladı. Bu açıklamadan sonra 6 kadın daha konuşmak istediğini açıkladı.
ÇÖPTEKI BÜYÜK ACI
ŞANLIURFA'NIN Eyyübiye ilçesine bağlı Onikiler Mahallesi eski cezaevi kavşağındaki çöp kutusunda bebek bulundu. Kolunda doğum künyesi olan bebeğin cesedi otopsi işlemlerinin ardından morga kaldırıldı. Polis, soruşturmayı genişletti.
FUTBOLCUYA SON GÖREV
KAYSERİ'DE A.K.'nin (16) kullandığı otomobilin TIR'a arkadan çarptığı kazada hayatını kaybeden amatör futbolcu Yiğit Can Uçar (16), gözyaşlarıyla toprağa verildi. Cenazede baba Mehmet Uçar ve Yiğit Can'ın arkadaşları, uzun süre gözyaşı döktü. Kazada yaralanan A.K. ve Buğra Ö.'nün hastanedeki tedavisi sürüyor.
PATRON OLDU
Şırnak'ta adli bir suçtan dolayı 6 yıl 4 ay hapis cezası alan 44 yaşındaki Tahir Keskin, cezaevinde cezasını çektikten sonra Denetimli Serbestlik tarafından verilen 'Engelli ve Eski Hükümlü İş Yeri Açma Hibe Kredisi'ne başvurdu. Projesi kabul edilen Keskin, aldığı destekle 42 keçi alarak hayvancılık yapıp, ailesinin geçimini sağlamaya başladı.
Sekvan KÜDEN
KÖPRÜ ALTINDA İNFAZ
İSTANBUL Bakırköy'deki Kuleli Altgeçit mevkiinde boğazından bıçaklanan Mesut Y. (28) hayatını kaybetti. Polis, şüpheli S.G'yi Kadıköy'de operasyonla yakaladı. Mesut Y'nin kuzeni Ebru Y., "O gece kardeşiyle evdeyken 'Gel uyuşturucu kullanalım' diye telefon gelmiş. Mesut da, 'Ben artık içmiyorum' diyor. Tekrar telefon gelince kızarak gidiyor. Sonra ölüm haberini aldık. Suçlular cezasını çekmeli" dedi.
TORUN DEHŞETİ
ANTALYA'DA madde bağımlısı Okan Altay (28), anneannesi Hülya Çetinkaya (63) ile teyzesi Filiz Kaplan'la (46) önceki gün tartışmaya başladı. Altay'ın para talebine ret cevabı alınca çılgına döndü. Anneannesi ve teyzesini zorla mutfağa götürdü. Ardından bir süre önce aldığı benzini mutfağa döktü. Çetinkaya ve Kaplan'ı mutfağa kilitleyip evi yaktı. Çetinkaya ve kızı feci şekilde hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan Okan Altay tutuklandı.
Erdoğan ÖZTÜRK
SALDIRGAN ŞİMDİ YANDI
Londra Emniyet Müdürlüğü'nde görevliyken 20 yıl boyunca 12 kadına en az 49 kez cinsel saldırıda bulunduğunu itiraf eden David Carrick, görevden alındı. Söz konusu mağdur kadınlardan biri, Carrick'in kendisine yaptığı iğrençlikleri tek tek açıkladı. Bu açıklamadan sonra 6 kadın daha konuşmak istediğini açıkladı.
ÇÖPTEKI BÜYÜK ACI
ŞANLIURFA'NIN Eyyübiye ilçesine bağlı Onikiler Mahallesi eski cezaevi kavşağındaki çöp kutusunda bebek bulundu. Kolunda doğum künyesi olan bebeğin cesedi otopsi işlemlerinin ardından morga kaldırıldı. Polis, soruşturmayı genişletti.
FUTBOLCUYA SON GÖREV
KAYSERİ'DE A.K.'nin (16) kullandığı otomobilin TIR'a arkadan çarptığı kazada hayatını kaybeden amatör futbolcu Yiğit Can Uçar (16), gözyaşlarıyla toprağa verildi. Cenazede baba Mehmet Uçar ve Yiğit Can'ın arkadaşları, uzun süre gözyaşı döktü. Kazada yaralanan A.K. ve Buğra Ö.'nün hastanedeki tedavisi sürüyor.