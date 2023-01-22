22 yıl sonra gelen çocukluk

Muşlu Yeşim Durmuş doğduğundan beri genetik bir hastalık olan talesemi majör ile yaşadı. Şu an 22 yaşında olan Yeşim, Malatya'da İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Onkoloji Hastanesinde yapılan kök hücre nakli ile sağlığına kavuştu. TÜRKÖK aracılığıyla ilik nakli yapılan Yeşim Durmuş, hayali olan çocukluğunu yaşayacak. Yeşim, "Çocukluğumda kurmuş olduğum düşleri 22 yaşımda yapmaya başlayacağım. Parkta ve sokaklarda çocuklar gibi koşup eğleneceğim. Şu an dünyaya ikinci kez geldim" dedi.
Doktorlar, Yeşim Durmuş'un sağlık durumunun gayet iyi olduğunu söyledi.
Tahir ÖZÇELİK
Doktorlar, Yeşim Durmuş'un sağlık durumunun gayet iyi olduğunu söyledi.
Tahir ÖZÇELİK