Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Tekirdağ'da doğum esnasında akılalmaz olay! Doktor bebeğin başını neşterle kesti

    Tekirdağ’da D. bebek, 1.5 yıl önce sezaryenle dünyaya geldi. Ancak doktor, ameliyat sırasında neşterle annenin karnını keserken bebeğin başına da zarar verdi. 50 dikiş atılan bebek, başında ağrı hissetti. Aile, doktor hakkında şikayette bulundu. Yargı da harekete geçti. İşte sizler için derlediğimiz 21 Ocak tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Skandala neşter!

    Akılalmaz olay Çorlu'daki bir özel hastanede meydana geldi. S ve Y.K çiftinin 3. çocuklarını dünyaya getirdi. Sezaryenle doğum yapıldığı sırada küçük D.'nın alnında ömrü boyunca silinmeyecek kesik izi kaldı. Aile Çorlu Adalet Sarayı'na giderek sorumlular hakkında şikayetçi oldu. Baba Y.K, yaşadıkları süreci anlatırken doktorların ameliyatta bebekte küçük bir kesik olduğunu söylediklerini ancak 50 dikiş izi olduğunu söyledi. Y.K, "15 santim neşterle kesmişler. Doktor eli ile çıkartırken yırtılma meydana gelmiş. Ameliyattan sonra 4-5 doktor geldi, çocuğun kafasında biraz çizik var dediler. Yoğun bakıma gittiğimde bandajları açtırdım. Biraz değil, 15 santim kesik ve 50 dikiş vardı. Bize yalan konuştular" şeklinde konuştu. Anne S.K'nın psikolojilerinin olaydan etkilendiğini belirterek, "Kestiklerinde doktorun çığlıklarını duydum. 'Önümden çekilin, tampon yapın' diye bağırıyordu" dedi.



    THİNK 'TANK'
    Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya olası tank sevkiyatının durumu kötüleştireceğini söyledi. Başta Almanya olmak üzere, bazı Batılı ülkelerin Ukrayna'ya olası tank sevkiyatının "büyütülmemesini" isteyen Peskov, "Bu tür sevkiyatın bir şeyleri değiştirebileceğine dair önemini büyütmemek gerekiyor. Sonuçları kesinlikle olumsuz olacak. Daha önce de söylediğimiz gibi bu tür bir sevkiyat temelde hiçbir şeyi değiştirmeyecek ancak Ukrayna ve Ukrayna halkı için sorunlara yol açacak. Çatışmanın gerçekten yukarı doğru bir sarmal şeklinde geliştiğini görüyoruz" dedi.



    'PİS'VEÇ
    NATO üyeliği için Türkiye'nin kapısını aşındıran İsveç'ten skandal bir hareket daha geldi. PKK'lıların sık sık gösteri yaptığı İsveç'te, polis Türk Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılacağı eyleme onay verdi. Irkçı siyasetçi Rasmus Paludan'nın bugün Stockholm'deki Türk Büyükelçiliği önünde bu alçaklığa imza atması bekleniyor. Skandalın ardından İsveç Büyükelçisi Herrström, Ankara'da Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, olaya sert tepki göstererek "İsveç makamlarının bu yaptığı nefret suçlarını himaye etmektir" dedi.



        GİZLİ 'CIA'RET
        CIA Direktörü Burns, geçen hafta gizlice Kiev'e giderek Zelenski'yle görüştü. Burns'ün Kremlin'in gelecek aylarda yapabileceği askeri hamleleri paylaştığını da belirtti. Bu arada ABD, dün de Ukrayna'ya 2,5 milyar dolarlık ek yardım paketi açıkladı.



        BU NE 'HAL'!
        Konya'daki barınak skandalında karar çıktı! Hayvanları eziyet ederek öldüren görevlilere iyi hal uygulanması vicdanları yaraladı! Korkunç olay geçtiğimiz kasım ayında ortaya çıktı. Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde köpeklerin kürekle vurularak öldürüldüğü anlar, sosyal medyada yayıldı! Tepkiler üzerine olayla ilgili soruşturma açıldı. Sağlık teknisyeni Murat Bacak (27) ile Sefa Çakmak (28) tutuklandı. İlk duruşmada ikisi de serbest kaldı. Dün yapılan karar duruşmasında ise her ikisine de iyi hal indirimi uygulandı! 1 yıl 3 ay hapse mahkum olan ikilinin cezaları ileri bir tarihe atıldı! Vicdanları yaralayan karar sonrası hayvan severler gözyaşlarını tutamadı. Konya Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Almina Pamuk, "Tabiri caizse yaptıkları sanıkların yanına kar kaldı. Verilen cezalar hem caydırıcılık hem de kamu vicdanını rahatlatma adına yetersizdir. Üst mahkemelerde ve gerekli mercilerde hukuk mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir" ifadesini kullandı.



        KAHRAMAN TÜRK
        Avusturya'da doğup büyüyen gurbetçi Güven Dağ (32), geçtiğimiz ay örnek bir davranışa imza attı. Evine gittiği sırada iki kadın polisi saldırganlardan kurtardı. Ülkede kahraman ilan edildi hatta teşekkür belgesi aldı. "Viyana bizim İznik Gölü'nün bu halinden eser kalmadı.



            TEHLİKE ÇOK BÜYÜK
            Türkiye, ocak ayında yazdan kalma günler yaşadı! Hava sıcaklığı 18 dereceyi gördü, yağmur ve kar yağışları azaldı! 81 ilden gelen görüntüler panik yarattı. Öyle ki Bursa'da bulunan Türkiye'nin 5. büyük gölü olan İznik Gölü'nde su kıyıdan 400 metre uzaklaştı! İskele de karada kaldı. Gölün kıyısında plaj işletmeciliği yapan Bekir Uslu, "Yirmi yıldır ben böyle bir kuraklık görmedim. Ne yağmur ne kar gördü bu topraklar. Çünkü çok aşırı bir çekilme oldu. Aşırı bir kuraklık var" ifadesini kullandı.



            ŞAKA DEĞİL GERÇEK!
            Adana'da Esra Altunkaya'nın villasına hırsız girdi. Kasadaki 1 milyon değerindeki ziynet eşyasını çaldı. Olaydan sonra eve gelen baba Ahmet Hüdayı Ergün, balkon kapısının açık olduğunu gördü. Altınkaya'nın soyulduklarından habersiz bir şekilde kızına "Hırsız girmiştir, o açık bırakmıştır kapıyı" diye espriyi yaptığı ortaya çıktı. Ziya RAMOĞLU



            İKİNCİ PERDE!
            Makedonya'dan ikiz kardeşler Rıdvan T. ve Kaan T. tarafından yönetilen bahis çetesine yönelik İzmir merkezli 5 ilde ikinci dalga operasyonu yapıldı. 15 kişi gözaltına alındı. İlk operasyonda ise 10 kişi tutuklanmıştı. Çetenin yasa dışı bahisten 37 milyon lira haksız kazanç sağladıkları belirlendi.



                649 BİN DEVRETTİ
                10 bilen çıkmayınca 649 bin lira devretti. 9 bilenler 7 bin 787'şer, 8 bilenler 490'ar, 7 bilenler 101'er, 6 bilenler 17'şer, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 13'er lira alacak.

                TEMİZ YÜREK
                Kütahya'da temizlik görevlisi Nejdet Demir, yolda bulduğu cüzdanı sahibine ulaştırdı. Belediye'den ödül parası aldı! Ama onun da tek kuruşuna dokunmadı. Hepsini, SMA hastası Ecrin bebeğe bağışladı.

                GİZEMLİ ÖLÜMLER
                Ankara'da dün öğlen yol kenarında park halindeki otomobilde Mehmet Gökdemir (43), Satılmış Koç (41) ve Kurban Duran (41) ölü bulundu. Vücutlarında darp ya da kesici ve delici alet izine rastlanılmadı. Aracın içinde ise yoğun egzoz kokusu ve çok sayıda alkol şişesi tespit edildi. Kesin ölüm nedenleri, otopsi sonucu belli olacak.

                BANA KIYMAZ DEMİŞ!
                İstanbul Ümraniye'de kuaför Elif Güneş, 6 ay önce takıntılı eski sevgilisi Koray Kibar tarafından son görüşme bahanesiyle silahla hayattan koparıldı. Hazırlanan iddianameye göre kadının arkadaşları gitmemesi yönünde tavsiyede bulundu ancak Güneş, "Bir şey olmaz, Koray bana kıymaz, siz oturun çay için" dedi. Savcılık, ikilinin buluşmasını sağlayan Atınç Demir'in de 15 yıla kadar hapsini istedi.

                TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Hainlere anında karşılık!
                Haberler Yaşam Tekirdağ'da doğum esnasında akılalmaz olay! Doktor bebeğin başını neşterle kesti
                    SON DAKİKA