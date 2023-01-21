Tekirdağ'da doğum esnasında akılalmaz olay! Doktor bebeğin başını neşterle kesti

Akılalmaz olay Çorlu'daki bir özel hastanede meydana geldi. S ve Y.K çiftinin 3. çocuklarını dünyaya getirdi. Sezaryenle doğum yapıldığı sırada küçük D.'nın alnında ömrü boyunca silinmeyecek kesik izi kaldı. Aile Çorlu Adalet Sarayı'na giderek sorumlular hakkında şikayetçi oldu. Baba Y.K, yaşadıkları süreci anlatırken doktorların ameliyatta bebekte küçük bir kesik olduğunu söylediklerini ancak 50 dikiş izi olduğunu söyledi. Y.K, "15 santim neşterle kesmişler. Doktor eli ile çıkartırken yırtılma meydana gelmiş. Ameliyattan sonra 4-5 doktor geldi, çocuğun kafasında biraz çizik var dediler. Yoğun bakıma gittiğimde bandajları açtırdım. Biraz değil, 15 santim kesik ve 50 dikiş vardı. Bize yalan konuştular" şeklinde konuştu. Anne S.K'nın psikolojilerinin olaydan etkilendiğini belirterek, "Kestiklerinde doktorun çığlıklarını duydum. 'Önümden çekilin, tampon yapın' diye bağırıyordu" dedi.
THİNK 'TANK'
Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya olası tank sevkiyatının durumu kötüleştireceğini söyledi. Başta Almanya olmak üzere, bazı Batılı ülkelerin Ukrayna'ya olası tank sevkiyatının "büyütülmemesini" isteyen Peskov, "Bu tür sevkiyatın bir şeyleri değiştirebileceğine dair önemini büyütmemek gerekiyor. Sonuçları kesinlikle olumsuz olacak. Daha önce de söylediğimiz gibi bu tür bir sevkiyat temelde hiçbir şeyi değiştirmeyecek ancak Ukrayna ve Ukrayna halkı için sorunlara yol açacak. Çatışmanın gerçekten yukarı doğru bir sarmal şeklinde geliştiğini görüyoruz" dedi.
'PİS'VEÇ
NATO üyeliği için Türkiye'nin kapısını aşındıran İsveç'ten skandal bir hareket daha geldi. PKK'lıların sık sık gösteri yaptığı İsveç'te, polis Türk Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılacağı eyleme onay verdi. Irkçı siyasetçi Rasmus Paludan'nın bugün Stockholm'deki Türk Büyükelçiliği önünde bu alçaklığa imza atması bekleniyor. Skandalın ardından İsveç Büyükelçisi Herrström, Ankara'da Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, olaya sert tepki göstererek "İsveç makamlarının bu yaptığı nefret suçlarını himaye etmektir" dedi.