Tekirdağ'da doğum esnasında akılalmaz olay! Doktor bebeğin başını neşterle kesti





649 BİN DEVRETTİ

10 bilen çıkmayınca 649 bin lira devretti. 9 bilenler 7 bin 787'şer, 8 bilenler 490'ar, 7 bilenler 101'er, 6 bilenler 17'şer, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 13'er lira alacak.



TEMİZ YÜREK

Kütahya'da temizlik görevlisi Nejdet Demir, yolda bulduğu cüzdanı sahibine ulaştırdı. Belediye'den ödül parası aldı! Ama onun da tek kuruşuna dokunmadı. Hepsini, SMA hastası Ecrin bebeğe bağışladı.



GİZEMLİ ÖLÜMLER

Ankara'da dün öğlen yol kenarında park halindeki otomobilde Mehmet Gökdemir (43), Satılmış Koç (41) ve Kurban Duran (41) ölü bulundu. Vücutlarında darp ya da kesici ve delici alet izine rastlanılmadı. Aracın içinde ise yoğun egzoz kokusu ve çok sayıda alkol şişesi tespit edildi. Kesin ölüm nedenleri, otopsi sonucu belli olacak.



BANA KIYMAZ DEMİŞ!

İstanbul Ümraniye'de kuaför Elif Güneş, 6 ay önce takıntılı eski sevgilisi Koray Kibar tarafından son görüşme bahanesiyle silahla hayattan koparıldı. Hazırlanan iddianameye göre kadının arkadaşları gitmemesi yönünde tavsiyede bulundu ancak Güneş, "Bir şey olmaz, Koray bana kıymaz, siz oturun çay için" dedi. Savcılık, ikilinin buluşmasını sağlayan Atınç Demir'in de 15 yıla kadar hapsini istedi.

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