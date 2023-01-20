İzmir'de akılalmaz olay! Evde oyun oynadığı sırada camdan giren kurşun ölümüne neden oldu

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Sarıyer Mahallesi 5714/3 sokakta bulunan iki katlı evin ikinci katında meydana geldi. İddiaya göre, Suriye uyruklu Muhammed Mahluf arkadaşları ile birlikte evde bilgisiyar oynadığı sırada, sokakta kimliği henüz tespit edilemeyen şüpheli ya da şüpheliler tabanca ile ateş açtı.