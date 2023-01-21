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    • Yaşam
    • 21.01.2023 17:18
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    • 21.01.2023 17:18
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    Korkunç olay! Çöpte yeni doğmuş bebek cesedi bulundu

    Son dakika haberleri... Şanlıurfa'da görenleri dehşete düşüren bir olay yaşandı. Çöp konteynerinde yeni doğmuş bir kız bebeği cesedi bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Korkunç olay! Çöpte bulundu

    Şanlıurfa'da çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu.

    Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Onikiler Mahallesi eski cezaevi kavşağında yaşandı.

    ÇÖP KONTEYNETİNE BAKAN BAKAN VATANDAŞLAR ŞOK OLDU
    Yol kenarındaki boş bir arsanın yanında bulunan çöp konteynerine bakan vatandaşlar, içerisinde yeni doğmuş bir bebek olduğunu fark edince ekiplere haber verdi.

    GÖBEK BAĞI DURUYOR
    Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede göbek bağı duran ve cinsiyeti kız olan bebeğin öldüğünü belirledi.

    Bölgeye güvenlik şeridi çeken polis ekipleri bebeği bırakan kişi ya da kişileri belirlemek için çalışma başlattı. Kolunda doğum künyesi olan bebeğin cesedi yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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