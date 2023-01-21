Antalya’da yangında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu! Kan donduran iddia: Evin torunu cinayet şüphesiyle gözaltına alındı

Anneanne ve torun arasında tartışma çıkarken, bu sırada üst katta oturan O.A.'nın teyzesi Filiz Kaplan (46) KADES'e basarak polisten yardım istedi, ardından annesinin ile yeğeni O.A.'nın yanına geldi. Bu sefer O.A. ile Filiz Kaplan arasında da tartışma çıktı. Tartışma sırasında evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler bir anda evi sararken, o sırada yangını söndürmek için O.A.'nın annesi Yeliz Çetinkaya evden çıkarak yangın tüpü aramaya başladı.