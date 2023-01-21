Kardeşlerin kullandığı kamyonlar çarpıştı: Baba-oğul öldü

BABA VE OĞLU CAN VERDİ

Kazada Doğan Selçuk ve yanındaki oğlu Emirhan Selçuk yaşamını yitirdi. Baba ve oğlunun cansız bedeni otopsi için Kadınhanı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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