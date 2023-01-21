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    • Yaşam
    • 21.01.2023 22:09
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    • 21.01.2023 22:09
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    Kardeşlerin kullandığı kamyonlar çarpıştı: Baba-oğul öldü

    Konya'da Doğan Selçuk, kamyonun freni tutmayınca kendisiyle aynı yönde seyir eden kardeşinin yönetimindeki kamyona arkadan çarptı. Kazada sürücü Doğan Selçuk ve yanında yolculuk eden 14 yaşındaki oğlu Emirhan yaşamını yitirdi.

    AJANSLAR
    Kardeşinin kamyonuna çarptı: Baba ve oğlu öldü

    Konya'da Doğan Selçuk, kullandığı kamyonun freni tutmayınca aynı yönde seyir halindeki kardeşi Mustafa Selçuk'un idaresindeki kamyona arkadan çarptı. Kazada Doğan Selçuk ve yanındaki oğlu Emirhan (14) hayatını kaybetti.

    KAMYONA ARKADAN ÇARPTI
    Kaza, saat 18.30 sıralarında Kadınhanı ilçesi Söğütözü ile Tepeköy Mahallesi yolunda dağlık alanda meydana geldi. Doğan Selçuk'un kullandığı 42 CKT 70 plakalı tomruk yüklü kamyon freni tutmaması sonucu önünde kardeşi Mustafa Selçuk yönetimindeki 42 J 1220 plakalı tomruk yüklü kamyona arkadan çarptı.

    BABA VE OĞLU CAN VERDİ
    Kazada Doğan Selçuk ve yanındaki oğlu Emirhan Selçuk yaşamını yitirdi. Baba ve oğlunun cansız bedeni otopsi için Kadınhanı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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    Haberler Yaşam Kardeşlerin kullandığı kamyonlar çarpıştı: Baba-oğul öldü
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