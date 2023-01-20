Mardin'deki 5 kişinin öldüğü saldırıda kan donduran şok detaylar: Hepsini indirip kafalarına sıktılar | Termal kamera görüntüleri ortaya çıktı

"ARAÇTAN İNDİRİP BAŞLARINA SIKMIŞLAR"

Saldırıda annesi Waheda Haedar Jasim'i ve ağabeyi Ahmed Jalaladeen İbrahim'i kaybeden Havar Jalaladeen İbrahim, Kürtçe yaptığı konuşmada, "Annem ve kardeşim Diyarbakır´a doktora gitmek için gelmişlerdi. Nusaybin´e gelirken yemek için durmuşlar. Yemekten sonra yola çıkmışlar, Nusaybin-Mardin yolu arasında, yanlarında 3 kişi daha vardı, toplamda 5 kişi oluyorlardı. Yollarını kesip araçtan indirip başlarına sıkmışlar. İçlerinde yaşlı kadınlar vardı, annem de yaşlıydı. Genç bir kız vardı araçta. Benim kardeşim de yaralıydı, sonradan vefat etti. Hepsinin de başlarına sıkmışlar, onlardan kimse kurtulmadı. Soruşturma başlatılmış, gözaltılar var ama kim olduklarını, arkalarında kimin olduğunu bilmiyoruz. Türkiye hükümetinden ve devletinden, bu olayın çözüme kavuşturulmasını ve kim olduklarını ortaya çıkartmalarını istiyoruz. Biz Duhok´ta bilinen ve tanınan bir aileyiz. İnsanlar bizi tanıyor, kardeşim imam hatiptir, herkes onu tanıyor. Faillerin bu işi neden, niçin yaptığının ortaya çıkartılması tek talebimizdir. Hem annem hem de kardeşimi kaybettim. Diğerlerini tanıyoruz, hepsi canından oldu" dedi.