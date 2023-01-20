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    • Yaşam
    • 20.01.2023 10:52
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    • 20.01.2023 11:00
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    Mardin'deki 5 kişinin öldüğü saldırıda kan donduran şok detaylar: Hepsini indirip kafalarına sıktılar | Termal kamera görüntüleri ortaya çıktı

    Son dakika haberi | Mardin'de hareket halindeki cipe düzenlenen ve Irak uyruklu 5 şahsın yaşamını yitirdiği saldırıya ilişkin termal kamera görüntüleri ve saldırganların cipi takip etme anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Saldırıda gözaltı sayısı da 6'ya yükseldi. Kan doonduran saldırıya ilişkin detaylar da ortaya çıktı. Saldırganların cipin önünü kestiği ve 5 kişiyi araçtan indirerek kafasına sıktıkları öğrenildi.

    5 kişinin öldüğü saldırıda kan donduran şok detaylar

    Mardin'in Artuklu ilçesinde, hareket halindeki cipe düzenlenen, Irak uyruklu 5 kişinin yaşamanı yitirdiği silahlı saldırı termal kameraya, saldırganların takip anları da bir dinlenme tesisindeki güvenlik kamerasına yansıdı. Termal kamera görüntülerde aracın sağında ve solundaki iki şüpheli, saldırıyı gerçekleştirdikten sonra hafif ticari araca binerek hızla uzaklaşıyor.



    Olay, 19 Ocak günü saat 00.30 sıralarında uluslararası İpekyolu'nun Artuklu ilçesi kırsal Yeniköy Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Yakınlarını ziyaret etmek ve Diyarbakır'da muayene için randevu aldıkları hastaneye gelmek için Irak'ın Duhok kentinden çıkan akraba 5 kişinin içinde bulunduğu cip, hafif ticari araçtaki 2 kişi tarafından takibe alındı. Bir süre sonra ticari araçtan cipe ateş açıldı. Çok sayıda kurşunun isabet ettiği cipin araçla önünü kesen saldırganlar, aşağı indi. Cipin yanına giden saldırganlar, içindekileri kurşun yağmuruna tutup, kaçtı.

    5 kişinin öldüğü saldırı kamerada | VİDEO



    İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, araçtaki Hındreen Abdullah Salih (39), Waheda Haedar Jasim (63) ve Abdullah Saleh Mustafa'nın (69) hayatını kaybettiği belirlendi. Chiman Shaheen Khalid (75) ve Ahmed Jalaladeen İbrahim (45) ise kaldırıldıkları hastanelerde yaşamını yitirdi.



        Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında kamera kayıtlarından kimlikleri tespit edilen M.Ş., F.A., A.Y. ve A.K evlerine düzenlenen baskınla gözaltına alındı. Şüphelilerin, ifadelerinde olayı soygun için gerçekleştirdiklerini itiraf ettikleri belirtildi. Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda M.Y. ve Z.K. de gözaltına alındı. Şüphelilerin Oğuz Jandarma Karakolu'ndaki ifade işlemleri devam ederken, olayda hayatını kaybedenlerin cenazeleri yakınlarına teslim edilerek Irak'ın Duhok kentine gönderildi.



        SALDIRI TERMAL KAMERADA
        Olaya ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, saldırganların takibe aldıkları cipin peşinden bir dinlenme tesisine girdikleri görüldü. Aradan yaklaşık 20 dakika geçtikten sonra hafif ticari aracın alandan ayrıldığı tespit edildi.



        Termal kamera görüntüsünde de şüphelilerin hafif ticari araçla önünü kestikleri cipin sağında ve solunda bulundukları, saldırının ardından araçlarına binerek hızla uzaklaştıkları görüldü. Şüphelilerin olayın ardından 00.38'de bir akaryakıt istasyonundan yakıt da aldıkları kameraya yansıdı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

            GÖZALTI SAYISI 6'YA YÜKSELDİ
            Mardin'in Artuklu ilçesinde, seyir halindeki Irak plakalı cipe düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden 5 kişi ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, daha önce gözaltına alınan M.Ş., F.A., A.Y. ve A.K.'nın ifadeleri doğrultusunda M.Y. ve Z.K. da gözaltına alındı. Şüphelilerin Oğuz Jandarma Karakolu'ndaki ifade işlemleri devam ediyor.

            Öte yandan kaldırıldığı Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybeden Ahmed Jalaladeen İbrahim'in (45) cenazesinin Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaşmasının ardından morgda bekletilen Hındreen Abdullah Salih (39), Waheda Haedar Jasim (63), Abdullah Saleh Mustafa (69) ve Chiman Shaheen Khalid'in (75) cenazeleri de yakınlarına teslim edildi. Cenazeler, defnedilmek üzere memleketleri Irak'ın Duhok kentine gönderilmek üzere yola çıktı.

            DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI
            Savcı Ekrem Yıldız, şüphelilerden ikisinin Nusaybin-Mardin yolu üzerinde konaklayan aracı takibe aldıkları, diğer iki kişinin de aracı Nusaybin çıkışında durdurarak içindekileri öldürmek için ateş açtığını söyledi. Savcı Yıldız, kamera kayıtlarından kimlikleri tespit edildiğini belirttiği şüphelilerin Nusaybin´de ikamet ettikleri evlerinde gözaltına alındıklarını açıkladı.

                "ARAÇTAN İNDİRİP BAŞLARINA SIKMIŞLAR"
                Saldırıda annesi Waheda Haedar Jasim'i ve ağabeyi Ahmed Jalaladeen İbrahim'i kaybeden Havar Jalaladeen İbrahim, Kürtçe yaptığı konuşmada, "Annem ve kardeşim Diyarbakır´a doktora gitmek için gelmişlerdi. Nusaybin´e gelirken yemek için durmuşlar. Yemekten sonra yola çıkmışlar, Nusaybin-Mardin yolu arasında, yanlarında 3 kişi daha vardı, toplamda 5 kişi oluyorlardı. Yollarını kesip araçtan indirip başlarına sıkmışlar. İçlerinde yaşlı kadınlar vardı, annem de yaşlıydı. Genç bir kız vardı araçta. Benim kardeşim de yaralıydı, sonradan vefat etti. Hepsinin de başlarına sıkmışlar, onlardan kimse kurtulmadı. Soruşturma başlatılmış, gözaltılar var ama kim olduklarını, arkalarında kimin olduğunu bilmiyoruz. Türkiye hükümetinden ve devletinden, bu olayın çözüme kavuşturulmasını ve kim olduklarını ortaya çıkartmalarını istiyoruz. Biz Duhok´ta bilinen ve tanınan bir aileyiz. İnsanlar bizi tanıyor, kardeşim imam hatiptir, herkes onu tanıyor. Faillerin bu işi neden, niçin yaptığının ortaya çıkartılması tek talebimizdir. Hem annem hem de kardeşimi kaybettim. Diğerlerini tanıyoruz, hepsi canından oldu" dedi.

                "DUHOK'TA TANINAN İMAMLARDI"
                Havar Jalaladeen´in kardeşi Harbi Celadeddin İbrahim de, olayda hayatını kaybeden Abdullah Saleh Mustafa ve ağabeyi Ahmed Jalaladeen İbrahim'in Duhok´ta tanınan imamlar olduğunu belirterek, "Olayın yaşanmasının üzerinden saatler geçtikten sonra şüphelilerin gözaltına alınması bizleri sevindirdi. Bu konu üzerinde duran bizlere bu konuda ev sahipliği yapan, destek olan herkese ve özellikle de Mardin Valisi Mahmut Demirtaş ve devletinin ekiplerine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

                Müyesser Abdullah da yaşanan vahşetten kısa süre sonra faillerin yakalanmış olmasının kendi acılarını teselli ettiğini söyleyerek, "Yaşanan feci olayda vefat edenlerden biri babam, biri annem, biri kız kardeşimdi. 10 yıldır ailemiz Türkiye'ye gidip geliyor, benim bir ağabeyimin Türkiye'de evi var ve Türkiye'de ikamet ediyor. İlk defa böyle bir olayla karşılaştık. Haberi aldığımızda kendimizi kaybettik. En acı günümüzde bizi yalnız bırakmadılar. Gerçekten çok ilgilendiler. Jandarma komutanımız, valimiz ve ilgili kurumlar bizlerle yakından ilgilendiler. Faillerin kısa sürede yakalandığını öğrendik. Bu da bizim için teselli oldu. Bundan sonraki beklentimiz bu yakalananların hak ettiği cezayı bulmaları ve adalet yönünde hesap vermeleridir" ifadelerini kullandı.

                Saldırıda hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgunda tutulurken, kaldırıldığı Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi´nde hayatını kaybeden Ahmed Jalaladeen İbrahim'in cenazesinin Mardin´e ulaşmasının ardından cenazelerin Duhok´a gönderileceği belirtildi.

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                Haberler Yaşam Mardin'deki 5 kişinin öldüğü saldırıda kan donduran şok detaylar: Hepsini indirip kafalarına sıktılar | Termal kamera görüntüleri ortaya çıktı
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