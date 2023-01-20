3 yaşındaki kızını döverek öldüren anneye indirimle müebbet

Savunma yapan Lülecioğlu, eşinin alkol ve kumar bağımlısı olduğunu iddia ederek, "O gün kocam geldi, alkollüydü. Bana tehditlerde bulundu ve kavga ettik. Bunun üzerine ben sinir krizi geçirdim. Kendime geldiğimde kızım, nefes almakta zorlanıyordu ardından annemi aradım. Kızımı alıp hastaneye götürdük" dedi.