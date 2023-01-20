Trafikte dehşet: Otomobiliyle çarptığı kuryeyi ezmeye çalıştı

BİLİNÇLİ OLARAK VURDU

Görgü tanığı Muhammet Pekşen, "Motosikletin arkasından aracıyla 2 defa vurduğunu gördüm. Daha sonra tartışmaya başladılar. Yol verme tartışması. Bilinçli olarak vurdu. Motosikletli vurmanın etkisiyle yan yattı. Tekrar kalktı" dedi.

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