Trafikte dehşet: Otomobiliyle çarptığı kuryeyi ezmeye çalıştı

Ataşehir'de otomobil sürücüsünün trafikte tartıştığı motosikletli kuryeye üst üste 2 defa çarpıp ezmeye kalkması çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
OTOMOBİLİN ÖNÜNDE DURDU
18 Ocak Çarşamba günü öğle saatlerinde İnönü Mahallesi 19 Mayıs Caddesi'nde; park halindeki otomobilini hareket ettiren sürücü kavşaktan yola doğru geçmek istedi. O sırada motosikletli kurye, ters yöne girmek için otomobilin önünde durdu.
YOL KENARINA DÜŞTÜ
Otomobilin önünde duran motosikletli kurye ile sürücüsü arasında tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma sonrası sürücü otomobiliyle motosikletli kuryeye üst üste 2 defa çarptı. Çarpmanın etkisiyle kurye motosikletiyle yol kenarına düştü.
KURYEYİ EZMEYE ÇALIŞTI
Kurye daha sonra aracın yanına giderek sürücüyle tartışmaya devam etti. Kuryeyi ezmeye kalkan otomobil sürücüsü, ardından aracıyla uzaklaştı.
Yaşanan olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.