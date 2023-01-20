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    • Yaşam
    • 20.01.2023 10:47
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    • 20.01.2023 10:47
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    Trafikte dehşet: Otomobiliyle çarptığı kuryeyi ezmeye çalıştı

    Ataşehir yol verme tartışması nedeniyle otomobil sürücüsü, 2 defa çarptığı kuryeyi yere düştükten sonra ezmeye çalıştı. Sürücü, ardından aracıyla uzaklaştı. Yaşanan olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

    AJANSLAR
    Trafikte dehşet: Ezmeye çalıştı

    Ataşehir'de otomobil sürücüsünün trafikte tartıştığı motosikletli kuryeye üst üste 2 defa çarpıp ezmeye kalkması çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

    OTOMOBİLİN ÖNÜNDE DURDU
    18 Ocak Çarşamba günü öğle saatlerinde İnönü Mahallesi 19 Mayıs Caddesi'nde; park halindeki otomobilini hareket ettiren sürücü kavşaktan yola doğru geçmek istedi. O sırada motosikletli kurye, ters yöne girmek için otomobilin önünde durdu.

    YOL KENARINA DÜŞTÜ
    Otomobilin önünde duran motosikletli kurye ile sürücüsü arasında tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma sonrası sürücü otomobiliyle motosikletli kuryeye üst üste 2 defa çarptı. Çarpmanın etkisiyle kurye motosikletiyle yol kenarına düştü.

    KURYEYİ EZMEYE ÇALIŞTI
    Kurye daha sonra aracın yanına giderek sürücüyle tartışmaya devam etti. Kuryeyi ezmeye kalkan otomobil sürücüsü, ardından aracıyla uzaklaştı.

    Yaşanan olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        BİLİNÇLİ OLARAK VURDU
        Görgü tanığı Muhammet Pekşen, "Motosikletin arkasından aracıyla 2 defa vurduğunu gördüm. Daha sonra tartışmaya başladılar. Yol verme tartışması. Bilinçli olarak vurdu. Motosikletli vurmanın etkisiyle yan yattı. Tekrar kalktı" dedi.

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