Caddebostan’da 48 milyon lira değer biçilen 4+1'lik daire Birleşik Krallık’taki 10 odalı kır evini solladı

MEGA kent İstanbul'da ev fiyatları tavan yaptı! Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü ise şaşkınlık yarattı! Birleşik Krallık'a bağlı İskoçya'da 10 yatak odalı 36 bin metrekarelik arazi üzerinde bulunan kır evi 1 milyon 250 bin sterlin yani yaklaşık 29 milyon liraya satışa çıktı!
4 yatak odalı, 3 banyolu bir başka kır evine ise 1 milyon 750 bin sterlin yani 40 milyon lira fiyat yazıldı! Ancak İstanbul Caddebostan Sahili'nde yer alan daireler, hepsini solladı! Öyle ki 4+1, 200 metrekare evlerin satış fiyatı 45 milyon lirayı aştı! Fiyatı görenler, şaştı kaldı.
SOSYAL MEDYA YIKILDI
CADDEBOSTAN'DA komşuluk ilişkileri çok sağlamdır. Sadece ev almazsınız komşu da alırsınız...
BİRİSİ dağ başı, diğeri Dünya'nın en değerli caddelerinden Bağdat Caddesi'nde!
ŞATONUN temizliği ve ısıtması zor olur.
DOĞALGAZ var İstanbul'dakinde be!
KADIKÖY'Ü tercih ederim.
KIR evi hayatta ısınmaz, temizliği zor ikinci ucuz bile...
İSTANBUL'UN taşı toprağı
4 yatak odalı, 3 banyolu bir başka kır evine ise 1 milyon 750 bin sterlin yani 40 milyon lira fiyat yazıldı! Ancak İstanbul Caddebostan Sahili'nde yer alan daireler, hepsini solladı! Öyle ki 4+1, 200 metrekare evlerin satış fiyatı 45 milyon lirayı aştı! Fiyatı görenler, şaştı kaldı.
SOSYAL MEDYA YIKILDI
CADDEBOSTAN'DA komşuluk ilişkileri çok sağlamdır. Sadece ev almazsınız komşu da alırsınız...
BİRİSİ dağ başı, diğeri Dünya'nın en değerli caddelerinden Bağdat Caddesi'nde!
ŞATONUN temizliği ve ısıtması zor olur.
DOĞALGAZ var İstanbul'dakinde be!
KADIKÖY'Ü tercih ederim.
KIR evi hayatta ısınmaz, temizliği zor ikinci ucuz bile...
İSTANBUL'UN taşı toprağı