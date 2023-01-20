Ankara'da şok olay! 3 kişi otomobilde ölü bulundu! Yoğun egzoz kokusu ve alkol şişesi...

YOĞUN EGZOZ KOKUSU VE ALKOL ŞİŞELERİ

Yapılan ilk incelemede, 3 kişinin vücutlarında darp ya da kesici ve delici alet izine rastlanılmadı. Aracın içinde ise yoğun egzoz kokusu ve çok sayıda alkol şişesi tespit edildi.



Fotoğraf: Kurban Duran

Cansız bedenler, olay yerinde yapılan incelemeden sonra Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. 3 kişinin kesin ölüm nedeni, otopsi sonucu belli olacak.

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