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    • Yaşam
    • 20.01.2023 15:22
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    • 20.01.2023 15:24
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    Ankara'da şok olay! 3 kişi otomobilde ölü bulundu! Yoğun egzoz kokusu ve alkol şişesi...

    Ankara'da yol kenarında park halinde duran bir otomobilde Mehmet Gökdemir, Satılmış Koç ve Kurban Duran isimli 3 kişi ölü bulundu. Araç içinde yoğun egzoz kokusu ve çok sayıda alkol şişesi tespit edildi. İşte detaylar...

    Otomobilden 3 ceset çıktı

    Ankara'da yol kenarında park halindeki otomobilde 3 kişi ölü bulundu.

    Ayaş ilçesi Gökçebağ Mahallesi mevkisinde, öğle saatlerinde, yol kenarında park halindeki 06 Y 0820 plakalı otomobilden şüphelenenler, jandarmaya ihbarda bulundu. Aracın olduğu bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Aracın içinde 3 kişi, hareketsiz bulundu.

    3 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ
    İhbarla gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

    Ölenlerin Mehmet Gökdemir (43), Satılmış Koç (41) ve Kurban Duran (41) olduğu tespit edildi.


    Fotoğraf: Mehmet Gökdemir

        YOĞUN EGZOZ KOKUSU VE ALKOL ŞİŞELERİ
        Yapılan ilk incelemede, 3 kişinin vücutlarında darp ya da kesici ve delici alet izine rastlanılmadı. Aracın içinde ise yoğun egzoz kokusu ve çok sayıda alkol şişesi tespit edildi.


        Fotoğraf: Kurban Duran

        Cansız bedenler, olay yerinde yapılan incelemeden sonra Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. 3 kişinin kesin ölüm nedeni, otopsi sonucu belli olacak.

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