Ankara'da şok olay! 3 kişi otomobilde ölü bulundu! Yoğun egzoz kokusu ve alkol şişesi...

Ankara'da yol kenarında park halindeki otomobilde 3 kişi ölü bulundu.
Ayaş ilçesi Gökçebağ Mahallesi mevkisinde, öğle saatlerinde, yol kenarında park halindeki 06 Y 0820 plakalı otomobilden şüphelenenler, jandarmaya ihbarda bulundu. Aracın olduğu bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Aracın içinde 3 kişi, hareketsiz bulundu.
3 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ
İhbarla gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Ölenlerin Mehmet Gökdemir (43), Satılmış Koç (41) ve Kurban Duran (41) olduğu tespit edildi.
Fotoğraf: Mehmet Gökdemir