Sivas'ta asrın en sıcak günü! 1930'dan bu yana böylesi ilk kez oldu





Türkiye'nin en soğuk illerinden biri olan, kış aylarında Sibirya'ya aratmayan Sivas'ta yaşanan mevsimsel kaymadan etkilendi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 1930 yılından günümüze kadar tuttuğu kayıklara göre Sivas'ta 20 Ocak tarihlerinde ölçülen en düşük hava sıcaklığı 1974 yılında sıfırın altında 24 derece oldu. Tüm yılların genel ortalaması alındığında 20 Ocak tarihlerinde ölçülen ortalama en düşük sıcaklık sıfırın altında 8,5 dere olurken ortalama en yüksek sıcaklık ise 0,3 derece oldu.



Sivas'ta son 93 yılda 20 Ocak tarihlerinde ölçüler en yüksek hava sıcaklığı 9.6 derece olurken Sivas'ta bugün termometreler 14 dereceyi gösterdi. Meteoroloji genel müdürlüğü tarafından tespit edilen bu sıcaklık son 93 yılın rekoru oldu.