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    • Yaşam
    • 20.01.2023 19:43
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    • 20.01.2023 20:02
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    İstanbul kilit! Trafik durma noktasına geldi | YOL DURUMU

    Son dakika haberleri... İstanbul'da trafik durma noktasına geldi. Sömestir tatilinin başlaması ve sağanak nedeniyle trafikte aksaklıklar yaşanırken yoğunluk yüzde 80'leri aştı.

    İstanbul kilit!

    İstanbul'da, sömestir tatilinin başlaması ve sağanak nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandı.

    Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Küçükçekmece'den başlayan yoğunluk, Büyükçekmece'ye kadar devam etti.

    TEM Otoyolu'nda Mahmutbey'den Esenyurt gişelere kadar görülen yoğunluğun Edirne istikametinde arttığı gözlendi.

    ARAÇLAR GÜÇLÜKLE İLERLEDİ
    15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde, Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçişlerde araçlar güçlükle ilerledi.

    Mecidiyeköy'de oluşan çift yönlü yoğunluk, Beşiktaş ile Karaköy arasında da görülürken Sahil Yolu'nda Bakırköy'den Florya istikameti ile Basın Ekspres'te de trafik yoğun.

    Esenyurt, Avcılar ve Beylikdüzü'nde, sağanak nedeniyle kayganlaşan yollarda maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

    ANADOLU YAKASI
    Anadolu Yakası'nda da Avrasya Tüneli çıkışından başlayan trafik yoğunluğu Maltepe Köprüsü'ne kadar devam ederken, D-100 kara yolu Ankara istikametinde araçlar güçlükle ilerliyor.

        TEM Otoyolu Ümraniye'de Ataşehir'den Ankara yönünde, Şile Yolu'nda ise Tepeüstü'nde yoğunluk yaşanıyor.

        Yarıyıl tatilinin başlaması nedeniyle trafikteki yoğunluğun kent çıkışlarında arttığı görülüyor.

        YÜZDE 80'İ AŞTI
        Mesai bitiminde başlayan trafik yoğunluğu, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin cep trafik uygulamasına göre saat 19.40 itibarıyla yüzde 83 olarak ölçüldü.
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