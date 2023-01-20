İstanbul kilit! Trafik durma noktasına geldi | YOL DURUMU

İstanbul'da, sömestir tatilinin başlaması ve sağanak nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandı.
Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Küçükçekmece'den başlayan yoğunluk, Büyükçekmece'ye kadar devam etti.
TEM Otoyolu'nda Mahmutbey'den Esenyurt gişelere kadar görülen yoğunluğun Edirne istikametinde arttığı gözlendi.
ARAÇLAR GÜÇLÜKLE İLERLEDİ
15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde, Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçişlerde araçlar güçlükle ilerledi.
Mecidiyeköy'de oluşan çift yönlü yoğunluk, Beşiktaş ile Karaköy arasında da görülürken Sahil Yolu'nda Bakırköy'den Florya istikameti ile Basın Ekspres'te de trafik yoğun.
Esenyurt, Avcılar ve Beylikdüzü'nde, sağanak nedeniyle kayganlaşan yollarda maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi.
ANADOLU YAKASI
Anadolu Yakası'nda da Avrasya Tüneli çıkışından başlayan trafik yoğunluğu Maltepe Köprüsü'ne kadar devam ederken, D-100 kara yolu Ankara istikametinde araçlar güçlükle ilerliyor.