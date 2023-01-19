Mevsimler iyice şaşırdı! Bu yıl kar en çok Antalya’daki Saklıkent’e yağdı

Ocak ayı yarılandı. Beklenen kar bir türlü yağmadı. Ancak Antalya bunun dışında kaldı! Antalya'daki kar yağışı nedeniyle, yüksek kesimler beyaz örtü ile kaplandı. Saklıkent, Feslikan, Tunç Dağı etekleri, Moryer gibi bölgelerde kar kalınlığı 1.5 metreyi aştı. Antalya ve çevre illerden çok sayıda vatandaş da kar tatili yapmak için Saklıkent'e çıktı. Manzarayı gören bölge halkı da oldukça şaşkındı. Nusret Yakışıklı, "Son yılların en fazla kar yağışına şahit olduk. Alçak kesimlerde 1 metre, yükseklerde 1.5 metreyi buldu" açıklamasını yaptı. Antalya'dan sonra en çok kar alan ilin Rize olduğu açıklandı. Çamlıhemşin Huser Yaylası 115 santimetre kar kalınlığı ile ikinci sırada yer aldı. Erzurum ise Antalya ve Rize'ye göre daha az karsızdı. Öte yandan Avrupa'da bu yıl mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıktan kayak merkezleri de nasibini aldı. Çekya'daki kayak merkezleri geçen yıllara oranla boş kaldı.