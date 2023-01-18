Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza! Metrelerce sürükledi

Kuzey Marmara Otoyolu'nda benzinin bitmesi nedeniyle araçtan inerek yolda bekleyen 2 kişiye arkadan gelen başka bir otomobil çarptı.



Kaza, akşam saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu Edirne istikametinde meydana geldi. Hafif ticari araç, yakıtı bittiği için yolun sol şeridinde beklerken sürücüsü Hasan Öztürk ve yolcu Mehmet Şanal araçtan indi.

METRELERCE SÜRÜKLEDİ!

Bu sırada hızla seyir halinde olan Ramazan Yaprak idaresindeki araç, yolda bekleyen sürücü ve yolcuya çarparak metrelerce sürükledi.

1 ÖLÜ 2 YARALI

Kazada, aracın çarptığı Mehmet Şanal feci şekilde hayatını kaybederken yolda bekleyen Hasan Öztürk ile Ramazan Yaprak ise yaralı olarak kurtuldu. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Şanal'ın cenazesi, Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.



TRAFİK AKIŞI TEK ŞERİTTEN SAĞLANDI

Kaza nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu'nun Edirne istikametinde 3 şerit trafiğe kapandı. Trafik akışının tek şeritten sağlandığı yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı da normale döndü.