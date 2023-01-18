Son dakika: DEPREM | Ayvacık'ta 4.6 büyüklüğünde deprem | Son depremler

Ege Denizi'nde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

7 KİLOMETRE DERİNLİKTE GERÇEKLEŞTİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde saat 05.22'de merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıkları olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinin 17 kilometre açığında meydana gelen deprem, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Sosyal medyada sarsıntının Çanakkale, Balıkesir, Manisa ve İzmir'den de hissedildiğine ilişkin paylaşımlar yer aldı.