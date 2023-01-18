Son dakika: DEPREM | Ayvacık'ta 4.6 büyüklüğünde deprem | Son depremler

Ege Denizi'nde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
7 KİLOMETRE DERİNLİKTE GERÇEKLEŞTİ
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde saat 05.22'de merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıkları olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinin 17 kilometre açığında meydana gelen deprem, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Sosyal medyada sarsıntının Çanakkale, Balıkesir, Manisa ve İzmir'den de hissedildiğine ilişkin paylaşımlar yer aldı.
SON DEPREMLER
19-01-2023 05:58:31 39.519 25.922 7.38 ML 1.9 Ege Denizi - [13.16 km] Ayvacık (Çanakkale)
19-01-2023 05:57:52 39.504 25.884 7 ML 1.9 Ege Denizi - [15.83 km] Ayvacık (Çanakkale)
19-01-2023 05:43:45 39.575 25.94 7 ML 1.7 Ege Denizi - [15.16 km] Ayvacık (Çanakkale)
19-01-2023 05:40:41 40.647 42.042 6.99 ML 1.9 Oltu (Erzurum)
19-01-2023 05:33:01 39.534 25.953 7.45 ML 1.7 Ege Denizi - [11.41 km] Ayvacık (Çanakkale)
19-01-2023 05:22:28 39.48 25.868 7 MW 4.6 Ege Denizi - [17.02 km] Ayvacık (Çanakkale)
19-01-2023 04:47:37 38.324 27.245 9.5 ML 1.7 Buca (İzmir)
19-01-2023 04:04:41 36.988 28.37 7 ML 0.9 Marmaris (Muğla)
19-01-2023 03:48:21 38.588 44.813 7.09 ML 1.6 Khoy, West Azarbaijan (İran) - [42.55 km] Başkale (Van)
19-01-2023 03:46:30 40.606 28.908 6.99 ML 2.1 Marmara Denizi - [01.83 km] Çınarcık (Yalova)