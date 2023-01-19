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    • Yaşam
    • 19.01.2023 09:38
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    • 19.01.2023 09:39
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    İstanbullular dikkat! Osmanbey istasyonu işletmeye kapanıyor

    Son dakika haberi | İstanbul'da Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda bulunan Osmanbey istasyonu, bugün saat 13.00 itibarıyla Valilik kararı gereği işletmeye kapatılacak.

    AA
    İstanbullular dikkat! O durak işletmeye kapanıyor

    İstanbul'da, Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'ndaki Osmanbey istasyonunun saat 13.00 itibarıyla işletmeye kapatılacağı duyuruldu.

    Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Osmanbey istasyonu, saat 13.00 itibarıyla işletmeye kapatılacaktır. Araçlarımız Osmanbey istasyonunda durmayacaktır." ifadeleri kullanıldı.

    Şişli'de Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesinin 16. yıl dönümünde düzenlenecek anma programları dolayısıyla bazı yolların trafiğe kapatılacağı açıklanmıştı.

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    Haberler Yaşam İstanbullular dikkat! Osmanbey istasyonu işletmeye kapanıyor
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