Çanakkale'de feci kaza! TIR'a arkadan çarptı hayatını kaybetti

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsünün hayatını kaybettiği trafik kazasında, TIR sürücüsü gözaltına alındı. Kaza, saat 01.40 sıralarında Ezine ilçesi Bahçeli Köyü mevki Ayvacık-Ezine karayolu üzerinde meydana geldi. Ceyhun Efe'nin (42) kullandığı 17 KS 696 plakalı otomobil Çanakkale istikametine seyir halinde iken, aynı yönde seyir halinde olan A.G.'nin (60) kullandığı 35 ABR8 70 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada TIR'ın altına giren otomobilin sürücüsü araçta sıkıştı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Ceyhun Efe, itfaiyenin çalışması sonrası çıkarıldı. Efe, sağlık ekiplerin yaptığı tüm müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatılırken, A.G. gözaltına alındı.

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