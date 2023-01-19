Avcılar'da olaylı gece! Uyarılan müşteriler pala ve bıçakla saldırdı

Kısa süre sonra ikisi motosikletle, 4'ü ise bir otomobil ile olmak üzere 6 kişi gelerek içerideki arkadaşlarına destek çıktı. Restorana yanlarında getirdikleri bir pala ve bıçakla giren 6 kişi, Jawad Kadhim Raisan'ı kolundan yaraladıktan sonra içerideki arkadaşları ile birlikte kaçarken, "Bize kimse karışamaz. Bize kimse kafa tutamaz. Kafa tutana gerekeni yaparız" diye bağırdı.