Avcılar'da olaylı gece! Uyarılan müşteriler pala ve bıçakla saldırdı

Avcılar'daki restoranda diğer masalarda oturanları rahatsız ettikleri iddia edilen müşteriler, restoran çalışanları tarafından uyarılınca kavga çıktı. Restoranda bulunan 3 kişinin haber vermesi üzerine pala ve bıçakla gelen 6 kişi, restoranın müdürünü kolundan yaralayarak kaçtı.
Olay, önceki gün saat 22.00 sıralarında Denizköşkler Mahallesi'nde meydana geldi. Yabancıların uyrukluların 4 yıldan bu yana işlettiği restorana gelen yine yabancı uyruklu 3 kişi, bir süre sonra iddiaya göre yan masalarda oturanları rahatsız etmeye başladı. Restoran müdürü Jawad Kadhim Raisan (28) bu kişilerden gitmelerini istedi. 400 TL tutarındaki hesabı istemeden bu kişileri çıkarmaya çalışan Raisan'ın tartıştığı müşterilerden biri cep telefonu ile arkadaşlarını aradı.
Kısa süre sonra ikisi motosikletle, 4'ü ise bir otomobil ile olmak üzere 6 kişi gelerek içerideki arkadaşlarına destek çıktı. Restorana yanlarında getirdikleri bir pala ve bıçakla giren 6 kişi, Jawad Kadhim Raisan'ı kolundan yaraladıktan sonra içerideki arkadaşları ile birlikte kaçarken, "Bize kimse karışamaz. Bize kimse kafa tutamaz. Kafa tutana gerekeni yaparız" diye bağırdı.