Hanife Kandan dolandırıcıların kurbanı oldu! Uzaktan erişimle 500 bin TL'sini çaldılar

İzmir'de işçi emeklisi Hanife Kandak, 2 Ocak'ta telefonunu masanın üzerine bıraktı. Kahve yapıp döndüğünde cep telefonunun ekranında banka uygulamasının açık olduğunu görünce şaştı kaldı! Cihazı kilitlenince bankayı aradı. Ancak bu sırada hesabındaki 500 bin TL'nin çekildiğini anladı! İncelemede paranın önce bir bankaya, 2 dakika sonra da bir başka bankaya havale edilip çekildiği ortaya çıktı. Mağduriyetinin giderilmesini isteyen Kandak, "Banka ile 29 dakika 51 saniye görüştüm. Günlük limit 500 bin olduğu için bu kadarı çekilebilmiş. Bankanın güvenlik açığından dolayı böyle bir mağduriyet yaşadım. Ruhsal durumum, aile yapım bozuldu" ifadesini kullandı.
ÖLDÜ ÖLDÜ DİRİLDİ
Kahramanmaraş'ta Hüseyin Açıkgöz (54), iş çıkışı evine gitmek için minibüse bindi. Bu sırada baygınlık geçirdi. Kalbi duran ve vücudu soğumaya başlayan Açıkgöz, 'öldü' sanılarak hastaneye getirildi. Doktorların müdahalesi sonucu kalbi çalıştırılan hastanın 5 damarı açılabildi. 20 dakikalık süreç sonrası hayata dönen Açıkgöz, "Ölen bir insanı 20 dakika sonra hayata döndürmek Allah'ın kudretidir. Allah doktorlarımıza güç versin" dedi.
HÜZÜN 'BUSE'Sİ
Antalya Kemer'de 24 Ocak 2019'da hortum çıktı! Kader Buse Acar ile annesi Ayla Acar, araçlarıyla sel sularına kapıldı. Anne Acar kurtulurken genç kız kayıplara karıştı. Buse'nin izine bir türlü rastlanmadı. 3 Mayıs 2019'da genç kız için gıyabi cenaze namazı kılındı. O günden beri evlat acısıyla yanan Ayla Acar bu yıl da kızını doğum gününde andı. Sözleri herkesi anlattı: İyi ki doğdun kızım. Bak gelincikler erken açtı senin gibi. Gel de toplayalım.