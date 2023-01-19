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    Hanife Kandan dolandırıcıların kurbanı oldu! Uzaktan erişimle 500 bin TL'sini çaldılar

    Hanife Kandak’ın cep telefonu uzaktan erişimle hacklendi! Banka hesabındaki 500 bin TL çekildi! Mağdur olduğunu söyleyen talihsiz kadın isyan etti: Ailem dağılma noktasına geldi! Depresyondayım. İşte sizler için derlediğimiz 19 Ocak tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Aman ’tık’kat!

    İzmir'de işçi emeklisi Hanife Kandak, 2 Ocak'ta telefonunu masanın üzerine bıraktı. Kahve yapıp döndüğünde cep telefonunun ekranında banka uygulamasının açık olduğunu görünce şaştı kaldı! Cihazı kilitlenince bankayı aradı. Ancak bu sırada hesabındaki 500 bin TL'nin çekildiğini anladı! İncelemede paranın önce bir bankaya, 2 dakika sonra da bir başka bankaya havale edilip çekildiği ortaya çıktı. Mağduriyetinin giderilmesini isteyen Kandak, "Banka ile 29 dakika 51 saniye görüştüm. Günlük limit 500 bin olduğu için bu kadarı çekilebilmiş. Bankanın güvenlik açığından dolayı böyle bir mağduriyet yaşadım. Ruhsal durumum, aile yapım bozuldu" ifadesini kullandı.



    ÖLDÜ ÖLDÜ DİRİLDİ
    Kahramanmaraş'ta Hüseyin Açıkgöz (54), iş çıkışı evine gitmek için minibüse bindi. Bu sırada baygınlık geçirdi. Kalbi duran ve vücudu soğumaya başlayan Açıkgöz, 'öldü' sanılarak hastaneye getirildi. Doktorların müdahalesi sonucu kalbi çalıştırılan hastanın 5 damarı açılabildi. 20 dakikalık süreç sonrası hayata dönen Açıkgöz, "Ölen bir insanı 20 dakika sonra hayata döndürmek Allah'ın kudretidir. Allah doktorlarımıza güç versin" dedi.



    HÜZÜN 'BUSE'Sİ
    Antalya Kemer'de 24 Ocak 2019'da hortum çıktı! Kader Buse Acar ile annesi Ayla Acar, araçlarıyla sel sularına kapıldı. Anne Acar kurtulurken genç kız kayıplara karıştı. Buse'nin izine bir türlü rastlanmadı. 3 Mayıs 2019'da genç kız için gıyabi cenaze namazı kılındı. O günden beri evlat acısıyla yanan Ayla Acar bu yıl da kızını doğum gününde andı. Sözleri herkesi anlattı: İyi ki doğdun kızım. Bak gelincikler erken açtı senin gibi. Gel de toplayalım.



        USLAN'SANNA'
        Türkiye, İsveç ve Finlandiya'ya "Teröre desteğinizi kesmedikçe size NATO yolunu açmayız" uyarısını yaptı. Her iki ülke de söz vermelerine rağmen, Türkiye aleyhine yapılan eylemlere sessiz kaldı. Önce İsveç'te PKK yandaşları, Başkan Erdoğan'a benzettikleri kuklayı astı. Şimdi de Finlandiya'da Iltalehti, gazetesi skandal bir karikatür yayınladı. Karikatürde, İsveç'teki kuklaya benzer bir tasvir çizilerek Başkan Erdoğan hedef alındı. Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, bu skandal karşısında sessiz kaldı. Sadece "Türkiye ile Finlandiya arasında çok büyük bir sorun yok. Belki İsveç ile ilgili olabilir" ifadesini kullandı.



        TUBANUR'A NE OLDU!
        Denizli'de hurdacılık yapan üvey baba Ercan Köse ile eşi Naile Köse, hırsızlık iddiasıyla cezaevine girdi. 45 gün cezaevinde kalan çift, dün sabah serbest bırakıldı. Evlerine gittiğinde ise korkunç manzarayla karşılaştı. Kızları Tubanur Kurnaz'ın (21) cansız bedenini görünce yıkıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kurnaz'ın yakın zamanda hayatını kaybettiği belirlendi. Şeker hastası olduğu ve uyuşturucu madde kullandığı öğrenilen genç kızın ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından ortaya çıkacak.



        VANİKÖY CAMİİ KÜLLERİNDEN DOĞUYOR
        Vaniköy Camii, yapılan titiz çalışmalar sonucu aslına uygun olarak ihya edildi. Kalyon Vakfı ile İstanbul Vakıflar 2'nci Bölge Müdürlüğü ve Mehmed Vanî Vakfı arasında imzalanan "Restorasyon Protokolü" kapsamında yenileme çalışmalarında sona yaklaşılan Vaniköy Camii'ndeki son durumu Kalyon Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu anlattı: Vaniköy Camii, İstanbul'da 11 yalı camiden biri olma özelliği ile 358 yıldır hayatta olması ile bizde çok ayrı yeri var. Bu caminin ihyasına talip olduğumuz günden beri titiz çalışma yaptık. Yangın öncesi olan durumun, özüne aykırı olduğunu fark ettik. Vefa bakış açısı ile baktığımız bir yaklaşım var.



            FOTO FİNİŞ!
            Avustralya'da faaliyet gösteren Komançero adlı mafyanın lideri Mark Buddle, geçen ağustosta KKTC'de tutuklanmış ve Avustralya'ya iade edilmişti. 1 Ocak'ta da Duax Ngakuru (42), çetenin dünya çapındaki 'Yüce Lideri' seçilmişti. Kırmızı Bülten'le aranan ve geçtiğimiz Cuma günü İstanbul'da yakalanan Duax Ngakuru'yla ilgili ilginç detaylar ortaya çıktı. 5 aydır yakalanmamak için Hollanda, Belçika, Lüksemburg, Fransa, İtalya, İspanya, Avusturya, Polonya, Çekya, Hırvatistan, Karadağ, Sırbistan ve Bulgaristan'a kaçan Duax Ngakuru, 1 Ocak'ta yatla İstanbul'a geldi. Yeni Zelanda polisi, yıllardır peşinde oldukları Ngakuru'nun selfie ve fotoğraflarına sosyal medyada ulaştı. Aynı günlerde İstanbul'daki İngiliz yat kaptanı da Yeni Zelandalı yetkililerle irtibat kurdu. Yeni bilgileri alan İstanbul polisi de operasyonu başlattı. Sarıyer'de ele geçirilen Duax Ngakuru, direnmeden teslim oldu. Başta İngiliz medyası olmak üzere Avustralya ve Yeni Zelanda'da manşetlere çıkan Duax Ngakuru'nun iade edilmemek için her yola başvurduğu da ortaya çıktı.



            SOBA FACİASI
            Aydın'da Yüksel Kılınç, önceki gece çalışmak için fırına gitti. Öğle saatlerinde eve gelen Kılınç, eşi Gamze Kılınç (23), oğlu Özcan Alkan Kılınç (6) ve kızı Zübeyde Ayla Kılınç'ı hareketsiz bir şekilde yatarken buldu. Babanın yardım çağrısı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, anne ve çocukların sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini belirledi.



            KANSERİ YENDİ CANAVARA YENİLDİ
            Ankara'nın Çubuk ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan lise öğrencisi Rabia Şeyma Sarıtaş, bir aracın çarpması sonucu can verdi. Sürücü A.Y. ise gözaltına alındı. Rabia Şeyma Sarıtaş'a 9 yaşındayken beyninde oluşan tümör nedeniyle kanser teşhisi konuldu. 5 yıl tedavi gören Sarıtaş, 2 sene önce kanseri yendi. Tedavi sürecinde derslerine düzenli şekilde devam edemeyen Sarıtaş'ın, 2 senedir okula gittiği öğrenildi. Sarıtaş'ın cenazesi, bugün öğle vakti Esenboğa Mahallesi'nde kılınacak cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verilecek.



                OKYANUS ÖTESİ BİR BAŞARI
                Deniz tutkusu nedeniyle 20 yıllık kariyerinden vazgeçen Başak Mireli, Atlantik Okyanusu'nu yelkenli tekneyle tek başına geçen ilk Türk kadın oldu. 24 günde tamamladığı yolculuğunu ve duygularını anlatan Mireli, "Parkur Yeşil Burun Adaları'ndan başladı ve Karayip Adaları'na ulaştım. Güney'e inerek yay çizdiğim için 2 bin 345 mil yaptım. Düşündüğüm kadar kolay olmadı. Biraz da stresliydi. Ama günün sonunda mutlu sonla bittiği için çok gururluyum. Hedefimiz Panama Kanalı'nın diğer tarafına Pasifik Okyanusu'nu geçmek" dedi.



                92 MİLYON DEVRETTİ
                6+joker bilen çıkmayınca 92 milyon 728 bin lira devretti. 5+1 bilen de çıkmadı. 5 bilenler 163 bin 660'şar, 4 bilenler 2 bin 871'er, 3 bilenler 195'er, 2 bilenler ise 20'şer lira ikramiye alacak.



                BİR KİŞİYE 911 BİN LİRA
                5+1 bilen bir kişi, 911 bin lira kazandı. 5 bilenler 13 bin 890'ar, 4+1 bilenler 992'şer, 4 bilenler 81'er, 3+1 bilenler 44'er, 3 bilenler 14'er, 2+1 bilenler 18'er, 1+1 ve 0+1 bilenler 9'ar lira alacak.

                'ACI'L SERVİS
                Izmır'de 33 aylık Alperen Sakin, 5.5 yıl önce okul servisinde unutuldu. Saatler sonra ölü bulundu. Aile, 1 milyonluk tazminat için başvurdu. Ancak mahkeme "Siz de kusurlusunuz" deyip tazminatı yarıya düşürünce herkes şok oldu. Baba Serkan Sakin, "Nasıl yüzde 50 kusurum olabilir" diye konuştu.

                REKOR ÖLÜM!
                Dünyanın en yaşlı insanı hayatını kaybetti. 118 yaşındaki Fransız rahibe Lucile Randon, can verdi. Şubat 1904 doğumlu olan Randon, Covid'i yenmişti. Unvanı 115 yaşındaki María Branyas Morera'ya geçti

                AMAZ'ONE'
                Dünyanın En Değerli 500 markası açıklandı. Apple birinciliği kaptırdı. İik sırada Amazon yer aldı. mahkeme "Siz de kusurlusunuz" deyip tazminatı yarıya düşürünce herkes şok oldu. Baba Serkan Sakin, "Nasıl yüzde 50 kusurum olabilir" diye konuştu.

                PALAVRAYMIŞ!
                Samsun'da geçen yıl 26 Kasım'da korkunç bir meydana geldi. Oto bakım servisi yapan iş yerinden tek el silah sesi duyanlar, polise haber verdi. İhbarla adrese giden polis ekipleri, üniversite 1. sınıf öğrencisi Türkmenistan uyruklu N.M'nın (21) cesedi ile karşılaştı. Yanında tabanca bulunan talihsiz kızın vücudunda tek kurşun girişi olduğu tespit edildi. Çalışma başlatan polis,N.M'nın iş yeri sahibi sevgilisi K.P'yı (42) cinayet şüphelisi olarak gözaltına aldı. Kızın psikolojik sorunları olduğunu ve intihar ettiğini öne süren K.P'nın soruşturma sonucunda katil olduğu tespit edildi. Tutuklanan cani, cezaevine gönderildi. K.P' hakkında 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

                YAKIN MESAFEDEN VURULMUŞ
                İddianamede, şüpheli K.P''nın pantolon ve yeleğinde atış artıklarına rastlandığına dair uzmanlık raporu yer aldı. N.M'nın K.P' tarafından iş yerinin 2. katındaki yazıhanede tabanca ile yakın mesafeden tek el atışla göğsünden vurularak öldürüldüğü belirtildi. Ayrıca intihar notu olduğu öne sürülen 'Elveda' yazılı notun kıza ait olduğuna dair kanaate varılamadı.

                EN BABA VAHŞET
                Bursa'da Ş.T., dini nikahlı eşi P.S'yi (28) evde kanlar içinde yerde yatarken görünce sağlık ekiplerine haber verdi. Ekipler, P.S'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının silah ile vurularak öldürüldüğü, vücudunun çeşitli yerlerine 11 merminin isabet ettiği tespit edildi. Polis, geçen hafta PS.ile Ş.T.'nin, M.M.O (65) ile birlikte Mustafakemalpaşa'dan ev kiraladıklarını, P.S'nın ev sahibine Ş.T.'yi eşi, Okulevi'ni ise babası olarak tanıttığı bilgisine ulaştı. Ekipler, katili İstanbul'da yakalayıp Bursa'ya getirdi.

                TÜRKİYE DÜNYADA ÖNEMLİ ORTAK
                ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, Türkiye'ye F-16 satışına yönelik itirazlara cevap verdi: "Bu Kongre'nin vereceği bir karar. Türkiye ile ABD bir ittifakı paylaşıyor. Türkiye sadece bölgede değil dünyada önemli bir ortaktır" dedi.

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                Badal Tüneli açılıyor!
                Haberler Yaşam Hanife Kandan dolandırıcıların kurbanı oldu! Uzaktan erişimle 500 bin TL'sini çaldılar
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