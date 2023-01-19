Hanife Kandan dolandırıcıların kurbanı oldu! Uzaktan erişimle 500 bin TL'sini çaldılar





BİR KİŞİYE 911 BİN LİRA

5+1 bilen bir kişi, 911 bin lira kazandı. 5 bilenler 13 bin 890'ar, 4+1 bilenler 992'şer, 4 bilenler 81'er, 3+1 bilenler 44'er, 3 bilenler 14'er, 2+1 bilenler 18'er, 1+1 ve 0+1 bilenler 9'ar lira alacak.



'ACI'L SERVİS

Izmır'de 33 aylık Alperen Sakin, 5.5 yıl önce okul servisinde unutuldu. Saatler sonra ölü bulundu. Aile, 1 milyonluk tazminat için başvurdu. Ancak mahkeme "Siz de kusurlusunuz" deyip tazminatı yarıya düşürünce herkes şok oldu. Baba Serkan Sakin, "Nasıl yüzde 50 kusurum olabilir" diye konuştu.



REKOR ÖLÜM!

Dünyanın en yaşlı insanı hayatını kaybetti. 118 yaşındaki Fransız rahibe Lucile Randon, can verdi. Şubat 1904 doğumlu olan Randon, Covid'i yenmişti. Unvanı 115 yaşındaki María Branyas Morera'ya geçti



AMAZ'ONE'

Dünyanın En Değerli 500 markası açıklandı. Apple birinciliği kaptırdı. İik sırada Amazon yer aldı. mahkeme "Siz de kusurlusunuz" deyip tazminatı yarıya düşürünce herkes şok oldu. Baba Serkan Sakin, "Nasıl yüzde 50 kusurum olabilir" diye konuştu.



PALAVRAYMIŞ!

Samsun'da geçen yıl 26 Kasım'da korkunç bir meydana geldi. Oto bakım servisi yapan iş yerinden tek el silah sesi duyanlar, polise haber verdi. İhbarla adrese giden polis ekipleri, üniversite 1. sınıf öğrencisi Türkmenistan uyruklu N.M'nın (21) cesedi ile karşılaştı. Yanında tabanca bulunan talihsiz kızın vücudunda tek kurşun girişi olduğu tespit edildi. Çalışma başlatan polis,N.M'nın iş yeri sahibi sevgilisi K.P'yı (42) cinayet şüphelisi olarak gözaltına aldı. Kızın psikolojik sorunları olduğunu ve intihar ettiğini öne süren K.P'nın soruşturma sonucunda katil olduğu tespit edildi. Tutuklanan cani, cezaevine gönderildi. K.P' hakkında 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.



YAKIN MESAFEDEN VURULMUŞ

İddianamede, şüpheli K.P''nın pantolon ve yeleğinde atış artıklarına rastlandığına dair uzmanlık raporu yer aldı. N.M'nın K.P' tarafından iş yerinin 2. katındaki yazıhanede tabanca ile yakın mesafeden tek el atışla göğsünden vurularak öldürüldüğü belirtildi. Ayrıca intihar notu olduğu öne sürülen 'Elveda' yazılı notun kıza ait olduğuna dair kanaate varılamadı.



EN BABA VAHŞET

Bursa'da Ş.T., dini nikahlı eşi P.S'yi (28) evde kanlar içinde yerde yatarken görünce sağlık ekiplerine haber verdi. Ekipler, P.S'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının silah ile vurularak öldürüldüğü, vücudunun çeşitli yerlerine 11 merminin isabet ettiği tespit edildi. Polis, geçen hafta PS.ile Ş.T.'nin, M.M.O (65) ile birlikte Mustafakemalpaşa'dan ev kiraladıklarını, P.S'nın ev sahibine Ş.T.'yi eşi, Okulevi'ni ise babası olarak tanıttığı bilgisine ulaştı. Ekipler, katili İstanbul'da yakalayıp Bursa'ya getirdi.



TÜRKİYE DÜNYADA ÖNEMLİ ORTAK

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, Türkiye'ye F-16 satışına yönelik itirazlara cevap verdi: "Bu Kongre'nin vereceği bir karar. Türkiye ile ABD bir ittifakı paylaşıyor. Türkiye sadece bölgede değil dünyada önemli bir ortaktır" dedi.

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