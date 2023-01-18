Türkiye'ye baklava yediren kız! Semiha Dilara Hazır'ın paylaşımı milyonlara ulaştı





KAPTAN YAKTI!

Avustralya'nın en büyük motosiklet ve uyuşturucu çetesi 'Komençero' grubunun lideri Duax Ngakuru İstanbul'da düzenlenen film gibi bir operasyonla yakalandı. Duax Ngakuru, 2010 yılında Türk ortağıyla birlikte Avustralya'daki baskında Avustralya güvelik güçlerinin baskısı nedeniyle ülkeyi terk etti. Farklı bir kimlikle Hollanda, Almanya, Fransa ve İspanya'da yaşayan uyuşturucu baronu, bir süre önce İstanbul'a yerleşti. Avustralya ve Yeni Zelanda'lı yetkililer, Ngakuru'nun Türkiye'de olduğunu tespit etti. İddiaya göre, İstanbul'da kiralanan yatın İngiliz kaptanı Ngakuru'yu ihbar etti. İstanbul emniyeti, Kırmızı Bülten'le aranan baronun Sarıyer'de lüks bir otelde olduğunu tespit edince, operasyon başladı. Cuma günü yakalanan Ngakuru'nun birkaç gün içinde Avustralya'ya iade edileceği açıklandı.



KUNDAKLAMA ŞÜPHESİ

Mersin Anamur'da Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Anamur İlçe Başkanı ve Okul Müdürü Mehmet Satar'ın otomobili, önceki gece yarısı evinin önünde park halindeyken yandı. Polis ekipleri, aracın kundaklama sonucu yanmış olabileceği şüphesiyle olaya ilişkin soruşturma başlattı.



KUNDAKÇI PAŞA VEFAT ETTİ

Kıbrıs'ta, Türk bayrağını indirmeye yeltenen Rum protestocu için 'vur' emri veren Korgeneral Hasan Kundakçı (86), hayatını kaybetti.

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