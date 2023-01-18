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    Türkiye'ye baklava yediren kız! Semiha Dilara Hazır'ın paylaşımı milyonlara ulaştı

    Dilara Hazır, üzeri sarı boyalı, etrafı yeşil çimlerle kaplı beton engelleri baklavaya benzetip sosyal medyadan paylaştı. Fotoğraflar 3 milyon görüntülenme aldı. Tatlı mesajlar yağdı. İşte sizler için derlediğimiz 18 Ocak tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Bak’love’

    İstanbul'da Semiha Dilara Hazır, geçtiğimiz hafta Rami Kütüphanesi'nin açılışına katılmak için yola çıktı. Kaldırımda gördüğü üzeri sarı boyalı yanlarından yeşil çimlerin çıktığı beton engellerinin fotoğrafını çekip Twitter'dan paylaştı. Altına da "Dün Eyüp'te yerde dev bir fıstıklı baklava gördüğümü zannettim" diye yazdı. Paylaşım kısa sürede Türkiye çapında etkileşime girerek 3 milyon görüntülenmeye ulaştı.



    Yüzlerce kişi Hazır'a baklava yolladı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de sosyal medya hesabından Hazır'a cevap yazarak, "Semiha sana baklava göndermek isterim. Kaldırımlardaki kadar büyük olmasa da emin ol lezzeti dünyalara bedel" ifadelerini kullandı. Semiha Dilara Hazır, gelen tatlı tepkilerin kendisini çok mutlu ettiğini açıkladı.



    MÜKREMİN'E KÖTÜ HABER
    Belçika'da işçi olarak çalışan Mükremin Tercan, evlenmek için memleketi Kayseri'ye geldi. Yolda gördüğü E.B.'ye "Çok güzelsiniz" dedi. Bir aşkın kıvılcımını ateşlediğini zanneden Mükremin Tercan, yuva kurayım derken tüm birikimini kaybetti. Elinde avucunda ne varsa sevdiği kadının önüne serdi. Tercan, 500 bin lira harcadıktan sonra terk edildi. 'Dolandırıldım' dedi. Ancak savcılık 'kovuşturmaya yer yok' diyerek takipsizlik kararı verdi. Mükremin, şoka girdi. ALİ ALTUNTAŞ



        SIRA 'DİŞ'İ!
        İstanbul'da diş ağrısı yaşayan Rıdvan K. (44), akrabasının önerdiği dişçiyi aradı. Evine çağırdı. 'Doktor Murat' adlı dişçi Rıdvan K.'ya bir dizi işlem uyguladı, 10 bin lira da ücret aldı. Ancak Rıdvan K., ağrısı geçmeyince başka bir hekimin kapısını çaldı. 'Doktor Murat' adlı kişinin Ferhat B. adlı inşaat işçisi olduğunu öğrenince şoka uğradı. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. Ferhat B. ifadesinde şikayetçiyi tanımadığını ve herhangi bir diş tedavisi uygulamadığını açıkladı. Zanlı hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. ATAKAN IRMAK



        ERGEN BORSASI!
        Şarkıcı Gülben Ergen, borsaya da el attı. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeyi başardı. Daha önce altın, borsa, dolar anketiyle dikkat çeken Ergen, son olarak borsadaki 4 şirketin adını yazarak "Hangisini risksiz buluyorsunuz" ifadesini kullandı. Bunu yazarken de YTD'yi (Yatırım Tavsiyesi Değildir) cümlesini kullanmadı...



        BAŞINI AĞRITIR
        Ekonomi çevrelerinden ve borsacılardan tepki aldı. Bloomberg sunucusu Süheyla Yılmaz, "Ünlü olması nedeniyle gizli reklam ve SPK'nın cezai şartları açısından başına dert alabilir" diyerek Ergen'i uyardı. Bu paylaşımları sonrası, Ergen hakkında işlem başlatılabileceği iddiası ortaya atıldı. Sosyal medyada eleştiriler patladı:
        Herhalde yakında borsa şarkısı çıkarır.
        Ergen öten horozun sonu nedir!
        Silkele Ergen silkele.
        Uçacaksın uçacaksın, havalara uçacaksın.
        Abla olmadığın masa yok!



            YEDEK ALARM!
            Prens Harry, Spare (Yedek) adlı kitabı ile Kraliyet ailesini bombaladı. Elinde daha 400 sayfalık yıkıcı belge ve bilgilerin olduğunu açıkladı. Babası Kral 3. Charles ise ne yapacağını şaşırdı. MI6'in Başkanı Richard Moore'u çağırdı. 4-5 saat süren bir toplantı yaptı. Belgelerin ne olabileceği masaya yatırıldı. Bu gelişmelerden Prens William'ın da büyük rahatsızlık duyduğu anlaşıldı.



            PİTBULL SİLAH SAYILDI!
            Bursa'da Erol Tosun, 3 ay önce avukat eşi Elif Tosun'un iş ortağının eşi Mehmet Murat Ö. ile husumetli oldukları konuyu konuşmak üzere iş yerinde bir araya geldi. Bu sırada Tosun ile Mehmet Murat Ö, oğlu Eyüpcan Ö. ve yanlarındaki 1 kişi arasında kavga çıktı. 3 kişi, pitbullu Tosun'un üzerine saldırttı. Talihsiz adamın, atardamarı parçalandı. Gözaltına alınan ikili tutuklandı. Babaoğulla ilgili savcılık, pitbullu silah saydı. Haklarında 'Silahla kasten nitelikli şekilde yaralama' suçundan 4 yıl 6'şar ay hapis cezası istemiyle dava açıldı.



            YÜREKLER YANDI!
            Gaziantep'te U.K. yönetimindeki askeri personel taşıyan otobüs, önceki akşam Fas uyruklu 27 göçmeni Kırklareli'ye doğru geri gönderme merkezine götürmek üzere yola çıktı. Araç, Mersin Tarsus'a geldiği 01.30 sıralarında önünde giden Ramazan S. yönetimindeki demir profil yüklü TIR'a çarptı. Otobüs alev aldı. Diğer araç sürücülerinin ihbarıyla kaza yerine jandarma, polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürmeyi başardı. Ancak otobüsten Uzman Çavuş Eren Öztürk ile Uzman Çavuş Yasin Eroğlu'nun ve 1 göçmenin cesedi çıktı. 2'si ağır, 33 kişi yaralandı. 9'u asker olan yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Öztürk ve Eroğlu aileleri, oğullarının yanarak can vermeleri sebebiyle kimliklerinin belirlenmesi için adli tıp kurumuna gelerek DNA tespiti için kan verdi. İki şoför, gözaltına alındı.



                YENİDEN YARGILANACAK
                Muğla Pınar Gültekin, 16 Temmuz 2020'de kaybolmuştu. Soruşturma kapsamında 5 gün sonra gözaltına alınan eski sevgilisi Cemal Metin Avcı, çıkan kavgada Gültekin'i boğarak öldürdüğünü, cesedini bağ evindeki varile koyup yaktığını, üzerine de beton döktüğünü itiraf etmişti. 23 yıl hapis cezası alan Avcı'nın cezasına itiraz edildi. İzmir Bölge Adliyesi Mahkemesi, davanın tekrar görülmesine karar verdi.



                SAÇMALIK
                Kocaelı'nin Darıca ilçesinde bulunan bir binicilik kulübünde, görenlerin ağzını açık bırakan bir düğün gerçekleştirildi. Kulübün dişi atlarından 'Rapunzel' ile erkek atlarından 'Miltekin' için önce kına gecesi düzenlendi. Daha sonra ise iki at, davullu-zurnalı düğünle hayatlarını birleştirdi. Düğünde Rapunzel'e duvak, Miltekin'e ise kurdeleden yapılan papyon takıldı. İki atın da getirilmesiyle birlikte davul-zurna çalındı, katılımcılar atlarla birlikte halay çekti.



                NOBEL BEKLİYORUZ
                Rektör Özlenen Özkan, üniversitede bir araya geldiği gazetecilere, sağlıktan bilime, kültürel etkinliklerden altyapıya kadar çalışmalar yaptıklarını söyledi. Dünyada ilk rahim naklini gerçekleştirdiklerini anlatan Özkan, nakil sonrası birçok ülkeden gelen doktorlara operasyonu nasıl yaptıklarını anlattığını, dünyada 'Özkan tekniği' ile rahim nakli yapıldığını belirterek, "İnşallah Nobel'i alırız. Rahim naklini bizden sonra İsveç, ABD, Almanya, Çin, Hindistan ve Brezilya yaptı. Hepsi Ömer Özkan Tekniği'yle yapıldı. Sadece biz kadavradan yaptık" dedi. Erdoğan ÖZTÜRK



                    CEZAEVİ BANK
                    Eskişehir'de özel bir bankanın şube müdürü olan A.P.Ü, zimmetine yaklaşık 9 milyon lira geçirdiği iddiasıyla Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.P.Ü, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "zimmet" suçundan tutuklandı.



                    11 MİLYON DEVRETTİ
                    6 bilen çıkmayınca 11 milyon 193 bin lira devretti. 5 bilenler 34 bin 221'er, 4 bilenler bin 23'er, 3 bilenler 56'şar, 2 bilenler 6'şar lira ikramiye alacak.



                    KAPTAN YAKTI!
                    Avustralya'nın en büyük motosiklet ve uyuşturucu çetesi 'Komençero' grubunun lideri Duax Ngakuru İstanbul'da düzenlenen film gibi bir operasyonla yakalandı. Duax Ngakuru, 2010 yılında Türk ortağıyla birlikte Avustralya'daki baskında Avustralya güvelik güçlerinin baskısı nedeniyle ülkeyi terk etti. Farklı bir kimlikle Hollanda, Almanya, Fransa ve İspanya'da yaşayan uyuşturucu baronu, bir süre önce İstanbul'a yerleşti. Avustralya ve Yeni Zelanda'lı yetkililer, Ngakuru'nun Türkiye'de olduğunu tespit etti. İddiaya göre, İstanbul'da kiralanan yatın İngiliz kaptanı Ngakuru'yu ihbar etti. İstanbul emniyeti, Kırmızı Bülten'le aranan baronun Sarıyer'de lüks bir otelde olduğunu tespit edince, operasyon başladı. Cuma günü yakalanan Ngakuru'nun birkaç gün içinde Avustralya'ya iade edileceği açıklandı.

                    KUNDAKLAMA ŞÜPHESİ
                    Mersin Anamur'da Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Anamur İlçe Başkanı ve Okul Müdürü Mehmet Satar'ın otomobili, önceki gece yarısı evinin önünde park halindeyken yandı. Polis ekipleri, aracın kundaklama sonucu yanmış olabileceği şüphesiyle olaya ilişkin soruşturma başlattı.

                    KUNDAKÇI PAŞA VEFAT ETTİ
                    Kıbrıs'ta, Türk bayrağını indirmeye yeltenen Rum protestocu için 'vur' emri veren Korgeneral Hasan Kundakçı (86), hayatını kaybetti.

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                    Haberler Yaşam Türkiye'ye baklava yediren kız! Semiha Dilara Hazır'ın paylaşımı milyonlara ulaştı
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