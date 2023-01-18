Türkiye'ye baklava yediren kız! Semiha Dilara Hazır'ın paylaşımı milyonlara ulaştı

İstanbul'da Semiha Dilara Hazır, geçtiğimiz hafta Rami Kütüphanesi'nin açılışına katılmak için yola çıktı. Kaldırımda gördüğü üzeri sarı boyalı yanlarından yeşil çimlerin çıktığı beton engellerinin fotoğrafını çekip Twitter'dan paylaştı. Altına da "Dün Eyüp'te yerde dev bir fıstıklı baklava gördüğümü zannettim" diye yazdı. Paylaşım kısa sürede Türkiye çapında etkileşime girerek 3 milyon görüntülenmeye ulaştı.
Yüzlerce kişi Hazır'a baklava yolladı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de sosyal medya hesabından Hazır'a cevap yazarak, "Semiha sana baklava göndermek isterim. Kaldırımlardaki kadar büyük olmasa da emin ol lezzeti dünyalara bedel" ifadelerini kullandı. Semiha Dilara Hazır, gelen tatlı tepkilerin kendisini çok mutlu ettiğini açıkladı.
MÜKREMİN'E KÖTÜ HABER
Belçika'da işçi olarak çalışan Mükremin Tercan, evlenmek için memleketi Kayseri'ye geldi. Yolda gördüğü E.B.'ye "Çok güzelsiniz" dedi. Bir aşkın kıvılcımını ateşlediğini zanneden Mükremin Tercan, yuva kurayım derken tüm birikimini kaybetti. Elinde avucunda ne varsa sevdiği kadının önüne serdi. Tercan, 500 bin lira harcadıktan sonra terk edildi. 'Dolandırıldım' dedi. Ancak savcılık 'kovuşturmaya yer yok' diyerek takipsizlik kararı verdi. Mükremin, şoka girdi. ALİ ALTUNTAŞ