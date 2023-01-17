Otomobil önce yayaya sonra da mobese direğine çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Esenyurt'ta yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
YAYA YOLA SAVRULDU
Doğan Araslı Bulvarı'nda saat 00.30 sıralarında, bulvarda hızla ilerleyen Akın G.'nin kullandığı 34 AKN 088 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen M.D. isimli kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle M.D. yola savrularak ağır yaralanırken, kontrolden çıkan otomobil refüjdeki mobese direğine çarparak durdu.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Kaza sonrası otomobil sürücüsü Akın G. ve yanında bulunan S.Ç. de yaralandı. Çevredekiler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobilin çarptığı M.D.'ye ve otomobildeki yaralılara müdahale etti. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
YARALI YAYA KURTARILAMADI
Hastaneye ağır yaralı olarak kaldırılan M.D. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis ekipleri olay yerinde ikinci bir kaza yaşanmaması için önlem aldı. Kazaya karışan otomobil bulunduğu yerden kaldırılırken, belediye ekipleri de devrilen mobese direğine müdahale etti.