Otomobil önce yayaya sonra da mobese direğine çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza sonrası otomobil sürücüsü Akın G. ve yanında bulunan S.Ç. de yaralandı. Çevredekiler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobilin çarptığı M.D.'ye ve otomobildeki yaralılara müdahale etti. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.