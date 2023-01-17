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    • Yaşam
    • 17.01.2023 23:11
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    • 17.01.2023 23:41
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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Yoğun bakımda olan 50 günlük Jiyan bebeğin son durumu nasıl?

    Mardin’de 50 günlük Jiyan bebeğe hemofili tanısı konuldu. Jiyan bebeğin ileri tetkik ve tedavisi için ambulans uçakla Ankara'ya sevk edilmesine karar verilmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından Jiyan bebeğin son durumu hakkında bilgi verdi.

    Jiyan bebeğin sağlık durumu nasıl?

    Mardin'de 50 günlük Jiyan bebeğe hemofili tanısı konuldu. Jiyan bebeğin ileri tetkik ve tedavisi için Ankara'ya sevk edilmesine karar verildi.



    Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı tarafından Mardin'e ambulans uçak gönderildi.



    Ambulansla Mardin Havalimanı'na götürülen Jiyan bebek, uçakla Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Çocuk Yoğun Bakımı'na nakledilmişti.



        BAKAN KOCA'DAN SEVİNDİREN PAYLAŞIM
        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından Jiyan bebeğin son durumu hakkında bilgi verdi.

        Bakan Koca, "Nöbet ve beyin kanaması sebebiyle Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altında olan 50 günlük Jiyan bebek, uçak ambulansla Ankara Bilkent Şehir Hastanesine getirildi. Yoğun bakımda olan Jiyan bebeğin durumu iyi. Geçmiş olsun bebek" ifadelerini kullandı.

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        Haberler Yaşam Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Yoğun bakımda olan 50 günlük Jiyan bebeğin son durumu nasıl?
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