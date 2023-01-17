Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Yoğun bakımda olan 50 günlük Jiyan bebeğin son durumu nasıl?





BAKAN KOCA'DAN SEVİNDİREN PAYLAŞIM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından Jiyan bebeğin son durumu hakkında bilgi verdi.



Bakan Koca, "Nöbet ve beyin kanaması sebebiyle Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altında olan 50 günlük Jiyan bebek, uçak ambulansla Ankara Bilkent Şehir Hastanesine getirildi. Yoğun bakımda olan Jiyan bebeğin durumu iyi. Geçmiş olsun bebek" ifadelerini kullandı.

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