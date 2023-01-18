Mevsimler iyice şaşırdı! Mekke ve Medine'yi sel aldı, Yüksekova ise beklenen yağışı alamadı

Kış mevsiminin ikinci ayından da beklenen kar haberi gelmedi! Üstelik sıcaklıklar gittikçe yükseldi. Tüm bölgelerde iklimler değişti. Sakarya'nın ana içme suyu kaynağı olan Sapanca Gölü'nün son hali ürpertti. Kasım ayından bu yana yağmur yağmayınca gölün suyu 40 metre çekildi. Hakkari'nin karla bütünleşen ilçesi Yüksekova'dan ise bu yıl beklenen manzaralar gelmedi. 2 bin rakımlı Yüksekova'da geçtiğimiz hafta kar yağışı kendini gösterdi. Fakat sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ile yağan kar kısa sürede eridi. Hava sıcaklığının en yüksek 5, en düşük eksi 8 derece olduğu ilçede, vatandaşlar dışarıda vakit geçirdi. Türkiye yağışa hasret kalırken, Suudi Arabistan'da şiddetli yağış yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti. Mekke Emirliği de sosyal medya hesabından, bölgedeki dağlardan çekilen bir fotoğrafı servis etti. Görüntülerde, birkaç gündür şiddetli yağışların etkisi altındaki Mekke ve Medine'nin dağ ve ovalarında yeşilin hakim olduğu gözlendi.