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    • Yaşam
    • 18.01.2023 19:09
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    • 18.01.2023 19:14
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    İstanbullu dikkat! O yollar trafiğe kapatılacak

    Son dakika haberleri... İstanbul Şişli'de yarın Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesinin 16. yıl dönümünde düzenlenecek anma programları dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak. İşte İstanbul'da trafiğe kapatılacak o yollar ve alternatif güzergahlar...

    İstanbul’da yola çıkacaklar dikkat!

    İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Şişli'de Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesinin16. yıl dönümü nedeniyle yapılacak anma programları kapsamında trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

    İSTANBUL'DA HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK

    Bu kapsamda Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince saat 11.00'den itibaren, Halaskargazi Caddesi (Osmanbey kavşaktan Taksim istikametine, Valikonağı Caddesi kesişiminden Mecidiyeköy İstikametine), Ergenekon Caddesi (Pangaltı kavşaktan Mecidiyeköy istikametine), Tavukçu Fethi Sokak, Saksı Sokak (Ergenekon Caddesi girişinden) ve Zafer Sokak Şişli istikameti trafiğe kapatılacak.

    ALTERNATİF GÜZERGAHLAR
    Alternatif güzergah olarak ise Taksim'den gelen akım Valikonağı Caddesi'ne yönlendirilecek.

    Şişli'ye gitmek isteyen sürücü ve yayalar, Valikonağı ve Rumeli Caddesi Osmanbey kavşağından Şişli istikametini, Şişli istikametinden gelen akım ise Osmanbey kavşağından Ergenekon Caddesi istikametini kullanabilecek.
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    Haberler Yaşam İstanbullu dikkat! O yollar trafiğe kapatılacak
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