Yabancı plakalı cipe silahlı saldırı: 3 ölü 2 yaralı

Mardin'in merkez Artuklu ilçesine bağlı Yeniköy mevkiinde yabancı plakalı araca silahlı saldırı düzenlendi. Araçtaki 5 kişiden 3'ü öldürüldü, 2'si ağır yaralandı.
OTOMOTİK SİLAHLARLA SALDIRDILAR
Olay, saat 01.00 sıralarında Artuklu ilçesine bağlı kırsal Yeniköy Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Artuklu ilçesinden, Nusaybin ilçesi istikametine seyir halinde olan ve içerisinde 5 kişinin bulunduğu Irak plakalı cipe, yol üzerinde pusu kuran kişiler tarafından otomatik silahlarla saldırı düzenlendi.
Çok sayıda kurşunun isabet ettiği cip, bir süre kontrolsüz şekilde ilerledikten sonra kara yolu üzerinde durdu. Saldırganlar ise kaçtı.
3 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Yoldan geçen sürücülerin ihbarı ile olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma yol üzerinde güvenliği sağlarken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde cipte bulunan 3 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.