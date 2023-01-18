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    • Yaşam
    • 19.01.2023 06:48
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    • 19.01.2023 06:48
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    Yabancı plakalı cipe silahlı saldırı: 3 ölü 2 yaralı

    Mardin’in Artuklu ilçesi kırsal Yeniköy Mahallesi yakınında seyir halindeki yabancı plakalı cipe kimliği belirsiz kişi veya kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de ağır yaralandı.

    AJANSLAR
    Yabancı plakalı otomobile saldırı: Ölü ve yaralılar var

    Mardin'in merkez Artuklu ilçesine bağlı Yeniköy mevkiinde yabancı plakalı araca silahlı saldırı düzenlendi. Araçtaki 5 kişiden 3'ü öldürüldü, 2'si ağır yaralandı.

    OTOMOTİK SİLAHLARLA SALDIRDILAR
    Olay, saat 01.00 sıralarında Artuklu ilçesine bağlı kırsal Yeniköy Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Artuklu ilçesinden, Nusaybin ilçesi istikametine seyir halinde olan ve içerisinde 5 kişinin bulunduğu Irak plakalı cipe, yol üzerinde pusu kuran kişiler tarafından otomatik silahlarla saldırı düzenlendi.

    Çok sayıda kurşunun isabet ettiği cip, bir süre kontrolsüz şekilde ilerledikten sonra kara yolu üzerinde durdu. Saldırganlar ise kaçtı.

    3 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
    Yoldan geçen sürücülerin ihbarı ile olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma yol üzerinde güvenliği sağlarken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde cipte bulunan 3 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

        YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
        Ağır yaralı olduğu anlaşılan 2 kişi ise ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

        Saldırıda hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri de otopsi için hastane morguna götürüldü.

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