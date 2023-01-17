Yunanistan ölüme itti Türkiye el uzattı! İzmir'de 99 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Menderes, Çeşme ve Urla ilçelerinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 99 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Menderes ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 41 düzensiz göçmeni kurtardı.

Çeşme ve Urla ilçesi açıklarında da yine Yunanistan unsurlarınca geri itilen lastik bottaki 58 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.