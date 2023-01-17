Sokak ortasında kaçırılan kız çocuğu her yerde aranıyor

Adıyaman'da, evlerinin önündeki sokakta bir şahıs tarafından kaçırılan 4 yaşındaki kız çocuğu her yerde aranıyor.
GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ
Önceki gün saat 13.00 civarında Adıyaman merkez Barbaros Hayrettin Mahallesi 1605. Sokak'ta, Suriye uyruklu Ahmet Usu ve Lemia Şeyho çiftinin 2 çocuğundan birisi olan 4 yaşındaki Hele Usu, bir kişi tarafından kaçırılmış ve durum polis ekiplerine bildirilmişti.
Polis ekipleri olay yeri çevresinde bulunan güvenlik kamera kayıtlarını tek tek incelemeye almış ve kamera kayıtlarında 30-35 yaş aralığındaki bir kişinin sokak içerisinde küçük çocuğun yanına yaklaşarak konuştuğu, bir süre çocuğu izledikten sonra ikna ederek, elinden tutup uzaklaştığı tespit edilmişti.
Kız çocuğunun sağ salim bulunması için teyakkuza geçen polis ekipleri, şahsın en son görüldüğü Adıyaman-Gölbaşı Kara Yolu Çakal Köprüsü mevkiinde incelemelerde bulundu.