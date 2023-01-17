Sokak ortasında kaçırılan kız çocuğu her yerde aranıyor

Adıyaman'da, evlerinin önündeki sokakta bir şahıs tarafından kaçırılan 4 yaşındaki kız çocuğu her yerde aranıyor.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

Önceki gün saat 13.00 civarında Adıyaman merkez Barbaros Hayrettin Mahallesi 1605. Sokak'ta, Suriye uyruklu Ahmet Usu ve Lemia Şeyho çiftinin 2 çocuğundan birisi olan 4 yaşındaki Hele Usu, bir kişi tarafından kaçırılmış ve durum polis ekiplerine bildirilmişti.