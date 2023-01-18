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    • Yaşam
    • 18.01.2023 08:25
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    • 18.01.2023 09:53
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    HAVA DURUMU | 19 il için sarı ve turuncu kodlu fırtına uyarısı! | 18 Ocak Cumartesi 2023 hava durumu

    Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinde hava sıcaklıklarında önemli bir değişim beklenmezken, yurdun özellikle batı kesimlerinde güçlü fırtınaların etkili olacağı belirtildi. 18 Ocak 2023 hava durumu raporunda; 19 il için sarı ve turuncu kodlu fırtına uyarısı yapıldı. Uyarının ardından Marmara Bölgesi'nde etkili olan kuvvetli lodos nedeniyle BUDO ve İDO bugün yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. Aynı zamanda İstanbul'da da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi.

    AJANSLAR
    takvim.com.tr
    19 il için sarı ve turuncu kodlu fırtına uyarısı!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son tahminlere; yurdun batı ve kuzey kesimlerinde kuvvetli fırtınalar etkisini gösterecek. Marmara Bölgesi'nde etkili olan güçlü lodos deniz ulaşımına engel oldu. Elverişsiz hava şartları sebebiyle BUDO ve İDO bugün yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

    ŞEHİR HATLARI SEFERLERİ İPTAL
    Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş, Bostancı-Karaköy-Kabataş, Maltepe-Adalar, Beşiktaş-Adalar, Avcılar-Bostancı, Avcılar-Bakırköy-Yenikapı-Kadıköy ve Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (ring hattı) seferlerinin hava muhalefeti (lodos) sebebiyle yapılamadığı bildirildi.

    İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Bandırma-Yenikapı-Kadıköy 07.45 seferi de olumsuz hava koşulları dolayısıyla gerçekleştirilemedi.

    Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) iptal edilen seferler, "07.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), saat 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve saat 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)" şeklinde sıralandı.

        İstanbul Deniz Otobüsü (İDO) için iptal edilen seferler, "Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 18.01.2023 07:30, Bandırma-Yenikapı-Kadıköy 18.01.2023 07:45" şeklinde açıklandı.

        EGE VE MARMARA'DA YAĞIŞ GEÇİŞLERİ
        Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun güney ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, geçmesi bekleniyor.

        Edirne ve Kırklareli çevreleri, Çanakkale'nin güneyi, Balıkesir'in batısı, İzmir'in batı kesimleri, Aydın'ın batısı, Muğla, Antalya, Isparta, Hatay çevreleri, Burdur'un doğusu ve Adana'nın güney kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        Rüzgarın; Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'de güney yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) ve zaman zaman fırtına şeklinde (60-90 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

            SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNDE
            Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

            Rüzgarın ise genellikle güney ve güneydoğu, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, gece saatlerinden sonra Marmara ve Ege ile Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (60-90 km/sa) esmesi bekleniyor.

            Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
            Ankara:             Parçalı bulutlu 13

                İstanbul: Çok bulutlu 18

                İzmir: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 20

                Adana: Çok bulutlu, güney kesimleri sağanak yağışlı 18

                    Antalya: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 18

                    Samsun: Parçalı bulutlu 18

                    Trabzon: Parçalı bulutlu 15

                        Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 3

                        Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 13

                        19 İLE SARI VE TURUNCU KODLU UYARI
                        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Aydın, Bilecik, Bolu, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Sakarya, Uşak, Yalova ve Düzce için sarı kodlu uyarı yapılırken Balıkesir, Çanakkale, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ için turuncu kodlu uyarı yapıldı.

                            Vatandaşlardan sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

                            18 Ocak Çarşamba hava durumu

                            19 Ocak Perşembe hava durumu

                                21 Ocak Cuma hava durumu

                                21 Ocak Cumartesi hava durumu

                                Hafta boyunca sıcaklıkların mevsim normallerinde devam etmesi bekleniyor.

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                                Haberler Yaşam HAVA DURUMU | 19 il için sarı ve turuncu kodlu fırtına uyarısı! | 18 Ocak Cumartesi 2023 hava durumu
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