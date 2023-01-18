HAVA DURUMU | 19 il için sarı ve turuncu kodlu fırtına uyarısı! | 18 Ocak Cumartesi 2023 hava durumu

Rüzgarın ise genellikle güney ve güneydoğu, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, gece saatlerinden sonra Marmara ve Ege ile Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (60-90 km/sa) esmesi bekleniyor.