İstanbul Küçükçekmece'de bir kadın evinde ölü bulundu!

Olay, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın 2'inci katında yaşandı.
Emeti D. evde ölü bulundu. Kadının göğsüne ateş ederek intihar ettiği öne sürüldü.
Kadının yakınları evin önünde gözyaşı döktü.
Olay, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın 2'inci katında yaşandı.
Emeti D. evde ölü bulundu. Kadının göğsüne ateş ederek intihar ettiği öne sürüldü.
Kadının yakınları evin önünde gözyaşı döktü.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından cenaze, Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.