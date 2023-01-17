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    • Yaşam
    • 17.01.2023 11:27
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    • 17.01.2023 11:27
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    İstanbul Küçükçekmece'de bir kadın evinde ölü bulundu!

    Son dakika haberleri... İstanbul Küçükçekmece'de silahla vurulmuş kadın evinde ölü bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından cenaze, Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

    Küçükçekmece’de sır ölüm! İntihar mı cinayet mi?

    Olay, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın 2'inci katında yaşandı.

    Emeti D. evde ölü bulundu. Kadının göğsüne ateş ederek intihar ettiği öne sürüldü.

    Kadının yakınları evin önünde gözyaşı döktü.
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        Haberler Yaşam İstanbul Küçükçekmece'de bir kadın evinde ölü bulundu!
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