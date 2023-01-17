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    • Yaşam
    • 17.01.2023 08:59
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    • 17.01.2023 09:46
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    Hava şartları deniz ulaşımını vurdu! BUDO'dan sefer iptalleri

    Son dakika haberleri... Olumsuz hava şartları deniz ulaşımını engelledi. BUDO, bugün yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. İşte iptal edilen o seferler...

    BUDO’dan sefer iptalleri

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Marmara Bölgesini etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle BUDO, bugün yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

    İPTAL EDİLEN BUDO SEFERLERİ
    Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) iptal edilen seferler şu şekilde:

    "07.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), saat 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve saat 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)"

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    Haberler Yaşam Hava şartları deniz ulaşımını vurdu! BUDO'dan sefer iptalleri
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