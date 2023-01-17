Cenaze yolunda feci kaza! Şarampole yuvarlanan cip hurdaya döndü: 3 ölü, 1 yaralı

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, sürücü Fuat Kavcı ile Hikmet Kavcı (61) ve Esen Sekmen'in (68) hayatını kaybettiği belirlendi.