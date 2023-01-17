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    • Yaşam
    • 17.01.2023 12:23
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    • 17.01.2023 13:15
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    Cenaze yolunda feci kaza! Şarampole yuvarlanan cip hurdaya döndü: 3 ölü, 1 yaralı

    İstanbul’dan Erzurum’a akrabalarının cenazesine katılmak üzere yola çıkanları taşıyan cip, Amasya’nın Taşova ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı. Defalarca takla atan cipteki 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

    AJANSLAR
    Cenazeye değil ölüme gittiler

    Amasya'nın Taşova ilçesinde takla atan cipteki 3 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı. Ciptekilerin, bir yakınlarının cenazesine katılmak üzere Erzurum'a gittiği belirtildi.

    Cenazeye değil ölüme gittiler

    ŞARAMPOLE YUVARLANDI
    Sabaha karşı Taşova-Amasya D100 kara yolu Ladik yol ayrımı mevkisinde, İstanbul'dan Erzurum'a akrabalarının cenazesine katılmak üzere yola çıkanların içinde bulunduğu Fuat Kavcı (32) yönetimindeki 34 FEN 827 plakalı cip, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole yuvarlandı.

    OLAY YERİNDE CAN VERDİ
    İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, sürücü Fuat Kavcı ile Hikmet Kavcı (61) ve Esen Sekmen'in (68) hayatını kaybettiği belirlendi.

    Yaralanan Nezaket Kavcı (67) ise ilk müdahalesinin ardından Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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    Haberler Yaşam Cenaze yolunda feci kaza! Şarampole yuvarlanan cip hurdaya döndü: 3 ölü, 1 yaralı
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