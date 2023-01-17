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    • Yaşam
    • 17.01.2023 13:32
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    • 17.01.2023 13:36
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    Esenler'de feci kaza! Direksiyon hakimiyetini kaybetti durağa daldı

    Son dakika haberleri... İstanbul Esenler'de otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, otobüs bekleyenlere çarptı. Kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

    Esenler’de feci kaza!

    Esenler'de otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, otobüs bekleyenlere çarptı.

    Edinilen bilgilere göre, 34 LHK 14 plakalı otomobil sürücüsü Seher Zeren, başka otomobile çarpmamak için yaptığı manevra sonucunda otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    OTOBÜS BEKLEYENLERİN ARASINA DALDI
    Seher Zeren idaresindeki otomobil önce park halindeki 34 ERJ 428 plakalı otomobile, ardından otobüs bekleyen vatandaşlara son olarak ise 34 ZA 3953 plakalı hafif ticari araca vurduktan sonra durdu.

    Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobil sürücüsü Seher Zeren'in yanı sıra otobüs bekleyen Şevval İrem Çiçek, Harika Puğar, Ali Ceran, İlknur Avcu ve Şengül Bol'u ambulansla hastaneye kaldırdı.

        Kaza sonucu 22 yaşındaki Şevval İrem Çiçek'in otomobil çarpmasının etkisiyle kafasını yere vurduğu ve ağır yaralandığı öğrenildi. Otomobil sürücüsü Seher Zeren ise hastanedeki tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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