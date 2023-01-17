Esenler'de feci kaza! Direksiyon hakimiyetini kaybetti durağa daldı

Esenler'de otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, otobüs bekleyenlere çarptı.

Edinilen bilgilere göre, 34 LHK 14 plakalı otomobil sürücüsü Seher Zeren, başka otomobile çarpmamak için yaptığı manevra sonucunda otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti.