Esenler'de feci kaza! Direksiyon hakimiyetini kaybetti durağa daldı

Esenler'de otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, otobüs bekleyenlere çarptı.
Edinilen bilgilere göre, 34 LHK 14 plakalı otomobil sürücüsü Seher Zeren, başka otomobile çarpmamak için yaptığı manevra sonucunda otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti.
OTOBÜS BEKLEYENLERİN ARASINA DALDI
Seher Zeren idaresindeki otomobil önce park halindeki 34 ERJ 428 plakalı otomobile, ardından otobüs bekleyen vatandaşlara son olarak ise 34 ZA 3953 plakalı hafif ticari araca vurduktan sonra durdu.
Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobil sürücüsü Seher Zeren'in yanı sıra otobüs bekleyen Şevval İrem Çiçek, Harika Puğar, Ali Ceran, İlknur Avcu ve Şengül Bol'u ambulansla hastaneye kaldırdı.