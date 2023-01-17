Bahar görünümlü kış! İstanbul’da sıcaklık 20 dereceye yaklaştı

Mevsimler birbirine karıştı. Buz gibi olması beklenen havalar adeta yazdan kalmaydı. Ocak ayının ortaları olmasına rağmen hala kar düşmeyen yerler vardı. İstanbul'da geçtiğimiz Ocak ayında en fazla 6 dereceyi bulan sıcaklıklar, bu sene 15 dereceye kadar yaklaştı. Uzmanlar önümüzdeki hafta sıcaklığın 20 dereceye çıkacağını açıkladı. Bu yüzden İstanbul'daki barajlarda su oranı yüzde 20'lerin altına düşerken kuraklık alarmı da başladı. Diğer bölgelerde de durum farksızdı. Karadeniz'de 15 gün yağış beklenmediği vurgulandı. Kırıkkale'de ise son yılların en kurak kış mevsimi yaşandı. Bin 744 rakımlı Dinek Dağı geçen yıl bembeyazken bu yıl kahverengi bir halde kaldı. Türkiye'de en fazla kar alan illerin başında gelen Bitlis'e ise bu yıl kar yağmadı. Bir zamanlar 5 metre karın bulunduğu alanlarda şimdilerde hayvanlar otlamaktaydı.
KANLI YAYIN
Nepal'de Yeti Havayolları'na ait yolcu uçağı önceki gün Katmandu'dan Pokhara'ya gitmek üzere havalandı. İnişe dakikalar kala Seti Nehri Vadisi yakınında yere çakıldı! 68'i yolcu, 4'ü mürettebat olmak üzere kazadan kurtulan olmadı. Uçakta, 5 Hindistan, 4 Rusya, 2 Güney Kore ve 53 Nepal vatandaşının yanı sıra İrlanda, Avustralya, Arjantin ve Fransa'dan 1'er kişinin olduğu açıklandı. Korkunç olayla ilgili yeni detaya ulaşıldı. Öyle ki kazadan saniyeler önce Hintli yolcu Sonu Jaiswal'ın her şeyi kayıt altına aldığı ortaya çıktı. Jaiswal'ın kaydettiği görüntülerde, uçak önce sola doğru yattı. Yolcular, çığlık atmaya başladı. Saniyeler sonra ise etrafı alev bulutları sardı! Ülkede yas ilan edilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan ölenlerden birinin de Rus blogger Elena Banduro olduğu ortaya çıktı. Banduro, fotoğrafının üzerine "Nepal'e gidiyorum" diye yazmıştı.
CAN KARDEŞ
Adıyaman'da Mustafa Demir, halsizlik ve ateş şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Fanconi adlı bir kan hastalığına yakalandığı saptandı. İyileşmesi için tek şart, kök hücre nakli yapılmasıydı. Aileden doku örnekleri alındı. Ve Mustafa'nın dokusu kardeşi Muhammed ile uyumlu çıktı. Mustafa, kardeşinden alınan kök hücre ile hastalığı atlattı. 1 ay sonra taburcu olacak. TAHİR ÖZÇELİK