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    Bahar görünümlü kış! İstanbul’da sıcaklık 20 dereceye yaklaştı

    Bahar görünümlü kış, şaşırttı! İstanbul’da sıcaklık 20 dereceye yaklaştı. Kırıkkale’de geçtiğimiz yıl bembeyaz olan bölgeler bu sene yemyeşil kaldı. Bitlis’te ise 2022’de 5 metrelik karla kaplı olan alanlarda ise hayvanlar otlamaya başladı. İşte sizler için derlediğimiz 17 Ocak tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Son ’derece’ önemli

    Mevsimler birbirine karıştı. Buz gibi olması beklenen havalar adeta yazdan kalmaydı. Ocak ayının ortaları olmasına rağmen hala kar düşmeyen yerler vardı. İstanbul'da geçtiğimiz Ocak ayında en fazla 6 dereceyi bulan sıcaklıklar, bu sene 15 dereceye kadar yaklaştı. Uzmanlar önümüzdeki hafta sıcaklığın 20 dereceye çıkacağını açıkladı. Bu yüzden İstanbul'daki barajlarda su oranı yüzde 20'lerin altına düşerken kuraklık alarmı da başladı. Diğer bölgelerde de durum farksızdı. Karadeniz'de 15 gün yağış beklenmediği vurgulandı. Kırıkkale'de ise son yılların en kurak kış mevsimi yaşandı. Bin 744 rakımlı Dinek Dağı geçen yıl bembeyazken bu yıl kahverengi bir halde kaldı. Türkiye'de en fazla kar alan illerin başında gelen Bitlis'e ise bu yıl kar yağmadı. Bir zamanlar 5 metre karın bulunduğu alanlarda şimdilerde hayvanlar otlamaktaydı.



    KANLI YAYIN
    Nepal'de Yeti Havayolları'na ait yolcu uçağı önceki gün Katmandu'dan Pokhara'ya gitmek üzere havalandı. İnişe dakikalar kala Seti Nehri Vadisi yakınında yere çakıldı! 68'i yolcu, 4'ü mürettebat olmak üzere kazadan kurtulan olmadı. Uçakta, 5 Hindistan, 4 Rusya, 2 Güney Kore ve 53 Nepal vatandaşının yanı sıra İrlanda, Avustralya, Arjantin ve Fransa'dan 1'er kişinin olduğu açıklandı. Korkunç olayla ilgili yeni detaya ulaşıldı. Öyle ki kazadan saniyeler önce Hintli yolcu Sonu Jaiswal'ın her şeyi kayıt altına aldığı ortaya çıktı. Jaiswal'ın kaydettiği görüntülerde, uçak önce sola doğru yattı. Yolcular, çığlık atmaya başladı. Saniyeler sonra ise etrafı alev bulutları sardı! Ülkede yas ilan edilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan ölenlerden birinin de Rus blogger Elena Banduro olduğu ortaya çıktı. Banduro, fotoğrafının üzerine "Nepal'e gidiyorum" diye yazmıştı.



    CAN KARDEŞ
    Adıyaman'da Mustafa Demir, halsizlik ve ateş şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Fanconi adlı bir kan hastalığına yakalandığı saptandı. İyileşmesi için tek şart, kök hücre nakli yapılmasıydı. Aileden doku örnekleri alındı. Ve Mustafa'nın dokusu kardeşi Muhammed ile uyumlu çıktı. Mustafa, kardeşinden alınan kök hücre ile hastalığı atlattı. 1 ay sonra taburcu olacak. TAHİR ÖZÇELİK



        EN KRAL TEHDİT
        Prens Harry, 10 Ocak'ta satışa sunulan kitabı Spare (Yedek) ile dünyayı sarstı. Ancak bildiklerinin sadece bir bölümünü yazdığını anlattı. Aileyi sarsacak birçok itirafı sansürlediğini hatırlattı. Bunlardan da 400 sayfalık ikinci bir kitap daha olabileceğini açıkladı. İddiaya baba 3. Kral Charles, en yakınındakilere dert yandı. Harry ile çetin bir savaştan kaçındığını söylediği ortaya çıktı. Diana'yla evliliği konusundaki sırları, oğlu Harry'nin biliyor olmasından korktuğu iddiası ortaya atıldı.



        DOKTOR ŞEF!
        İstanbul Tıp Fakültesi'ni kazandıktan sonra yazları ve sömestr tatillerinde birçok otel ve restoranlarda çalışan Yılmaz Turan, aşçılık mesleğini bırakamadı. Mezun olduktan sonra sadece bir yıl doktor olarak görev yaptı. Sonra mesleğini bıraktı. İstanbul, Ege ve Akdeniz bölgelerinde aşçı ve şef aşçı olarak turistlere yemek yaptı. Bir süre önce Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde sınıf arkadaşıyla karşılaştı. Şimdi de fakültenin aşçısı olarak mutfağın sorumluluğunu aldı. CEYDA KARAASLAN



        HEM YAZDI HEM OYNADI
        İstanbul Sancaktepe'deki cesedin detayları ortaya çıktı. İddiaya göre; Sevim ile tanışıp sevgili olan Çiftçi, bir süre sonra ayrıldı. Sık sık çiçekler alarak Çiftçi'nin Şişli'deki evine giden Sevim, her defasında kapıdan kovuldu. Sevim'i son gelişinde evine alan Çiftçi tartışmaya başladı. Tartışmada eline aldığı demir sandalye ayağıyla Sevim'e defalarca vuran Çiftçi, genç adamı öldürdü. Cesetten kurtulmak için babasını aradı. Baba kız cesedi Sancaktepe'de ormana attı. Jandarma, cinayetin detaylarına eski sevgilinin sosyal medya paylaşımlarından ulaştı. Çiftçi bir paylaşımında Sevim'i kastederek; "Bu şahsın yaklaşık 5 senedir tehditlerine maruz kaldım. Hep beni ailemle tehdit etti. Ben gülerim, eğlenirim. 'Sen neden gülüyorsun, eğleniyorsun' deyip hep babamı-annemi aradı ve ben de bu durumdan çok yoruldum, sıkıldım. Şu .... Öldüreceğim, yemin ediyorum." dedi. Şüphe üzerine gözaltına alınan Çiftçi ve babası olayı itiraf etti. Yunus Emre KAVAK



            HIRSIZLIK FİLMİ!
            Beyoğlu Sineması işletmecisi Utku Ögetürk,11 Ocak akşamı İstanbul Beyoğlu'ndaki lüks bir market zincirine gitti. İddiaya göre marketin alkollü içecek reyonundan bir şişe alarak marketten gizlice çıkan Ögetürk, çalışanlar tarafından fark edilmedi. Aynı akşam başka bir lüks market zincirinin mağazasına giren ünlü işletmeci Ögetürk, burada da yine iddiaya göre alkollü içecek reyonundan bir adet içecek şişesi aldı ve marketin çıkışına yöneldi. Çalışanlar tarafından market çıkışında durdurulan Ögetürk, suçüstü yakalandı. Utku Ögetürk, personelin ihbarı üzerine markete gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. Savcılık tarafından ifadesi alınan genç adam, alkol şişesini çaldığını kabul ederek, pişman olduğunu ve ücreti ödeyerek marketlerin zararını giderebileceğini kaydetti. İfadesi sonrası mahkemeye sevk edilen Ögetürk, 'Hırsızlık' suçundan tutuklandı.
            Dilek YAMAN DEMİR



            YOLCUDUR ABBAS
            Bir haftadır okula gitmeyen kızının durumundan şüphelenen baba, kızıyla birlikte okula gitti. Ortaokul öğrencisi kız; babası Murat G.'ye, yanlarından geçen müdür yardımcısı Abbas C'nin "Senin kafana sı..ım" dediğini, bu nedenle okula gitmek istemediğini söyledi. Baba, müdür yardımcısına neden bu şekilde davrandığını sorduğundaysa beklemedik bir tavırla karşılaştı. Abbas C, veliye "Çık dışarı lan" diyerek bağırmaya başladı. Beden eğitimi öğretmeni Mete Y. Murat G'ye "Çık lan dışarı" dedi ve yumrukladı. Murat G.'nin şikayeti üzerine Abbas C. ile Mete Y. hakkında soruşturma başlatıldı.
            Atakan IRMAK



            91 MİLYON TL DEVRETTİ
            6+joker bilen çıkmayınca 91 milyon 132 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilen bir kişi, 612 bin lira kazandı. 4 bilenler 3 bin 367'şer, 3 bilenler 222'şer, 2 bilenler ise 21'er lira ikramiye alacak.



                297 BİN LİRA DEVRETTİ
                10 bilen çıkmayınca 297 bin lira devretti. 9 bilenler 4 bin 932'şer, 8 bilenler 471'er, 7 bilenler 93'er, 6 bilenler 16'şar, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 14'er lira alacak.

                ŞİDDETE KIYAK!
                Ankara'da yaşayan Ş.A, kocası B.A'nın kendisini aldattığı ve şiddet uyguladığı gerekçesiyle boşanma davası açtı. Ş.A. kocasıyla telefon görüşmesini habersiz kaydederek delil gösterdi. Yerel mahkeme, B.A'nın eşini aldatması, fiziksel şiddet uygulaması ve fiili ayrılık döneminde telefonla arayarak küfür ve hakaret etmesi nedeniyle tam kusurlu olduğu gerekçesiyle davayı kabul etti. Çocuğun velayetini anneye veren mahkeme, kadına maddi ve manevi tazminat ödenmesine de hükmetti.

                HUKUKA AYKIRIYMIŞ
                B.A. istinafa başvurdu. Yargıtay'ın verdiği kararda, kocaya yüklenen hakaret ve tehdit unsurlarının, taraflar arasında geçen telefon konuşmasının kaydedilerek oluşturulan ses kaydının olduğu belirtilerek hukuka aykırı olarak elde edilmiş olan delillerin mahkemece olayın ispatında dikkate alınamayacağı vurgulandı. Mevlüt HASGÜL

                FECİ ÖLÜM!
                İstanbul Sefaköy'de bir kişi, durağa yanaşan metrobüs ile peron arasına düştü. Düştüğü yere sıkışan şahsın kafası metrobüs tekerinin altında kaldı. Sağlık ekiplerince hayatını kaybettiği belirlenen şahıs, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılarak Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Metrobüs şoförü ifade için emniyete götürüldü.

                ÖLDÜREN SORU
                Adana'da yaşayan H.G (19), yanına gelen İ.S'yı (31), aralarında çıkan kavgada, karnından bıçaklayarak öldürdü. Sorgusunda; "Yolda beklerken, biri yanıma yaklaşıp, 'uyuşturucu satıyor musun?' diye sordu. 'Bana bir daha böylesi sorular sorma' diye uyardım. Karşılık verince de sinirlendim. Ardından bana küfredince de bıçakladım" diyen H.G, tutuklandı. Ziya RAMOĞLU

                ANNEYİ ÖLDÜRDÜ DAYIYI YARALADI
                Adana'da yaşayan Mine A, (41), önceki akşam eve alkollü gelen oğlu B.A.'yı (17) uyarınca aralarında tartışma çıktı. Bu sırada evde olan dayı Kadir D. (36) de yeğenine tepki gösterince olay büyüdü. Sinirlenen B.A., evde bulunan silahla, annesini başından; dayısını da kolundan vurup kaçtı. Ağır yaralanan Mina A., kaldırıldığı hastanede öldü. Kadir D. ise tedavisi altına alındı. Ziya RAMOĞLU

                'ORGAN'İZE HAYAT
                Şanlıurfalı ve Kahramanmaraşlı iki genç kız, anne ve babalarının verdiği böbrekle diyaliz makinesinden kurtuldu. Aile içinde kan grubu uyumsuzluğu nedeniyle Zeynep Yılmazer'e (26) Neslihan Göl'ün (24) babası Hüseyin Göl (49), Neslihan Göl'e ise Zeynep Yılmazer'in annesi Fidan Yılmazer (48), böbreğini verdi. Gaziantep'te SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Organ Nakli Merkezi'nde yapılan başarılı çapraz nakil sayesinde iki kadının da hayatı değişti. İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğr. Üyesi Nefrolog Doç. Dr. Mehtap Akdoğan, naklin başarılı geçtiğini ve her iki hastanın da durumunun iyi olduğunu belirtti. Zeynep Yılmazer, "Nakilden önce haftada 3-4 gün 4-5 saat diyalize gidiyordum. İdrara çıkmakta zorlanıyordum. Ameliyattan 12 saat sonra bile kendimi rahat hissettim" diyerek sevincini dile getirdi.

                KÜLLİYEN CİNAYET
                Almanya'da yaşayan A.S (71), 14 Aralık'ta fenalaştı. Beyin kanaması geçirdiği anlaşıldı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Naaşı, hastane morgundaki görevlinin hatası sonucunda başka bir Alman'ın cenazesiyle karıştırıldı. Yakıldı. Ancak küllerden hem skandal hem cinayet çıktı. Hannover Savcılığı, Sargın'ın cinayete kurban gittiğini açıkladı. Katilin ise oğlu H. olduğu anlaşıldı. İddiaya göre H.S eve alkollü gidince babası ile tartıştı. Babasının kafasına sert bir cisimle vurup yaraladı. Hastaneye kaldırılan baba A.S kurtarılamadı.

                'TOP'ÇU TABURU!
                Ukrayna'nın ünlü kulübü Shakhtar Donetsk, oyuncusu Mykhailo Mudryk'u 109 milyon dolara Chelsea'ye sattı. Paranın 25 milyon dolarını, Rusya ile savaşan askerlere ve ailelerine bağışlama kararı aldı.

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                Ortaya ’Amir’ bulundu
                Haberler Yaşam Bahar görünümlü kış! İstanbul’da sıcaklık 20 dereceye yaklaştı
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