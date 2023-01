Bahar görünümlü kış! İstanbul’da sıcaklık 20 dereceye yaklaştı

297 BİN LİRA DEVRETTİ

10 bilen çıkmayınca 297 bin lira devretti. 9 bilenler 4 bin 932'şer, 8 bilenler 471'er, 7 bilenler 93'er, 6 bilenler 16'şar, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 14'er lira alacak.



ŞİDDETE KIYAK!

Ankara'da yaşayan Ş.A, kocası B.A'nın kendisini aldattığı ve şiddet uyguladığı gerekçesiyle boşanma davası açtı. Ş.A. kocasıyla telefon görüşmesini habersiz kaydederek delil gösterdi. Yerel mahkeme, B.A'nın eşini aldatması, fiziksel şiddet uygulaması ve fiili ayrılık döneminde telefonla arayarak küfür ve hakaret etmesi nedeniyle tam kusurlu olduğu gerekçesiyle davayı kabul etti. Çocuğun velayetini anneye veren mahkeme, kadına maddi ve manevi tazminat ödenmesine de hükmetti.



HUKUKA AYKIRIYMIŞ

B.A. istinafa başvurdu. Yargıtay'ın verdiği kararda, kocaya yüklenen hakaret ve tehdit unsurlarının, taraflar arasında geçen telefon konuşmasının kaydedilerek oluşturulan ses kaydının olduğu belirtilerek hukuka aykırı olarak elde edilmiş olan delillerin mahkemece olayın ispatında dikkate alınamayacağı vurgulandı. Mevlüt HASGÜL



FECİ ÖLÜM!

İstanbul Sefaköy'de bir kişi, durağa yanaşan metrobüs ile peron arasına düştü. Düştüğü yere sıkışan şahsın kafası metrobüs tekerinin altında kaldı. Sağlık ekiplerince hayatını kaybettiği belirlenen şahıs, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılarak Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Metrobüs şoförü ifade için emniyete götürüldü.



ÖLDÜREN SORU

Adana'da yaşayan H.G (19), yanına gelen İ.S'yı (31), aralarında çıkan kavgada, karnından bıçaklayarak öldürdü. Sorgusunda; "Yolda beklerken, biri yanıma yaklaşıp, 'uyuşturucu satıyor musun?' diye sordu. 'Bana bir daha böylesi sorular sorma' diye uyardım. Karşılık verince de sinirlendim. Ardından bana küfredince de bıçakladım" diyen H.G, tutuklandı. Ziya RAMOĞLU



ANNEYİ ÖLDÜRDÜ DAYIYI YARALADI

Adana'da yaşayan Mine A, (41), önceki akşam eve alkollü gelen oğlu B.A.'yı (17) uyarınca aralarında tartışma çıktı. Bu sırada evde olan dayı Kadir D. (36) de yeğenine tepki gösterince olay büyüdü. Sinirlenen B.A., evde bulunan silahla, annesini başından; dayısını da kolundan vurup kaçtı. Ağır yaralanan Mina A., kaldırıldığı hastanede öldü. Kadir D. ise tedavisi altına alındı. Ziya RAMOĞLU



'ORGAN'İZE HAYAT

Şanlıurfalı ve Kahramanmaraşlı iki genç kız, anne ve babalarının verdiği böbrekle diyaliz makinesinden kurtuldu. Aile içinde kan grubu uyumsuzluğu nedeniyle Zeynep Yılmazer'e (26) Neslihan Göl'ün (24) babası Hüseyin Göl (49), Neslihan Göl'e ise Zeynep Yılmazer'in annesi Fidan Yılmazer (48), böbreğini verdi. Gaziantep'te SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Organ Nakli Merkezi'nde yapılan başarılı çapraz nakil sayesinde iki kadının da hayatı değişti. İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğr. Üyesi Nefrolog Doç. Dr. Mehtap Akdoğan, naklin başarılı geçtiğini ve her iki hastanın da durumunun iyi olduğunu belirtti. Zeynep Yılmazer, "Nakilden önce haftada 3-4 gün 4-5 saat diyalize gidiyordum. İdrara çıkmakta zorlanıyordum. Ameliyattan 12 saat sonra bile kendimi rahat hissettim" diyerek sevincini dile getirdi.



KÜLLİYEN CİNAYET

Almanya'da yaşayan A.S (71), 14 Aralık'ta fenalaştı. Beyin kanaması geçirdiği anlaşıldı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Naaşı, hastane morgundaki görevlinin hatası sonucunda başka bir Alman'ın cenazesiyle karıştırıldı. Yakıldı. Ancak küllerden hem skandal hem cinayet çıktı. Hannover Savcılığı, Sargın'ın cinayete kurban gittiğini açıkladı. Katilin ise oğlu H. olduğu anlaşıldı. İddiaya göre H.S eve alkollü gidince babası ile tartıştı. Babasının kafasına sert bir cisimle vurup yaraladı. Hastaneye kaldırılan baba A.S kurtarılamadı.



'TOP'ÇU TABURU!

Ukrayna'nın ünlü kulübü Shakhtar Donetsk, oyuncusu Mykhailo Mudryk'u 109 milyon dolara Chelsea'ye sattı. Paranın 25 milyon dolarını, Rusya ile savaşan askerlere ve ailelerine bağışlama kararı aldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN