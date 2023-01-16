Tokat’tan İstanbul’a gelen Semih Sevim, eski kız arkadaşının kurbanı oldu

İstanbul Sancaktepe'de mantar toplamaya çıkan vatandaşlar tarafından elleri ve ayakları bağlı halde bulunan erkek cesedinin kimliği, parmak izinden tespit edildi. Maktülün, Tokat'ta yaşayan pazarcı Semih Sevim olduğu belirlendi. Pazarcı olan Sevim'in, aynı zamanda Tik Tok için videolar çekip paylaştığı belirlendi. Buradan yola çıkan ekipler, Plaka Tanıma Sistemi'nden (PTS) iletişim ve hareket trafiğini incelendi. Şüpheli olduğu değerlendirilen kişilere yönelik 4 ayrı adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda gözaltına alınan Sevim'in eski kız arkadaşı Seçil Ç. çelişkili ifadeler verdi. Sevim'i tehdit ettiği belirlenen kadının, evinde uyuşturucu da ele geçirildi. Sorguya alınan Seçil Ç, Sevim'in eski sevgilisi olduğunu ayrıldıktan sonra kendisini rahatsız ettiğini, aralarında çıkan kavgada öldürdüğünü söyledi. Cesedi babası C.Ç. ile birlikte Sancaktepe'de ormanlık alana bıraktıklarını itiraf etti. Katil zanlısı baba kız hapse gönderildi.