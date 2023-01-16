Tokat’tan İstanbul’a gelen Semih Sevim, eski kız arkadaşının kurbanı oldu

İstanbul Sancaktepe'de mantar toplamaya çıkan vatandaşlar tarafından elleri ve ayakları bağlı halde bulunan erkek cesedinin kimliği, parmak izinden tespit edildi. Maktülün, Tokat'ta yaşayan pazarcı Semih Sevim olduğu belirlendi. Pazarcı olan Sevim'in, aynı zamanda Tik Tok için videolar çekip paylaştığı belirlendi. Buradan yola çıkan ekipler, Plaka Tanıma Sistemi'nden (PTS) iletişim ve hareket trafiğini incelendi. Şüpheli olduğu değerlendirilen kişilere yönelik 4 ayrı adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda gözaltına alınan Sevim'in eski kız arkadaşı Seçil Ç. çelişkili ifadeler verdi. Sevim'i tehdit ettiği belirlenen kadının, evinde uyuşturucu da ele geçirildi. Sorguya alınan Seçil Ç, Sevim'in eski sevgilisi olduğunu ayrıldıktan sonra kendisini rahatsız ettiğini, aralarında çıkan kavgada öldürdüğünü söyledi. Cesedi babası C.Ç. ile birlikte Sancaktepe'de ormanlık alana bıraktıklarını itiraf etti. Katil zanlısı baba kız hapse gönderildi.
NE YAPTIN ORTAK
İstanbul Fatih'te bir kafenin sahibi olan Yusuf L. ve ismi öğrenilemeyen ortağı arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yusuf L., ortağı tarafından başından kurşunlandı. Şüpheli kaçarken kafe sahibinin olay yerinde öldüğü anlaşıldı. Acı haberi alıp olay yerine gelen Yusuf L.'nin çocukları ve yakınları büyük şok yaşadı.
LALE DEVRİ BİTTİ
İstanbul'da 2002'de evlenen dizi oyuncuları Ayşegül Günay ile Ali Sinan, yollarını ayırdı. "Lale Devri", "Yer Gök Aşk", "Kuruluş Osman" ve "Hercai" gibi birçok dizide rol alan Ayşegül Günay, İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak anlaşmalı boşanma davası açtı. Günay, dilekçesinde eşi Ali Sinan Demir ile fikren ve ruhen anlaşamadıklarını anlattı. Duruşmaya birlikte gelen çift, 5 dakikada boşandı.