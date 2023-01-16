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    Tokat’tan İstanbul’a gelen Semih Sevim, eski kız arkadaşının kurbanı oldu

    Tokatlı pazarcı Tik Tok meraklısı Semih Sevim, eski sevgilisi tarafından öldürülüp ormana atıldı. İşte sizler için derlediğimiz 16 ocak tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Tik tok artık yok

    İstanbul Sancaktepe'de mantar toplamaya çıkan vatandaşlar tarafından elleri ve ayakları bağlı halde bulunan erkek cesedinin kimliği, parmak izinden tespit edildi. Maktülün, Tokat'ta yaşayan pazarcı Semih Sevim olduğu belirlendi. Pazarcı olan Sevim'in, aynı zamanda Tik Tok için videolar çekip paylaştığı belirlendi. Buradan yola çıkan ekipler, Plaka Tanıma Sistemi'nden (PTS) iletişim ve hareket trafiğini incelendi. Şüpheli olduğu değerlendirilen kişilere yönelik 4 ayrı adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda gözaltına alınan Sevim'in eski kız arkadaşı Seçil Ç. çelişkili ifadeler verdi. Sevim'i tehdit ettiği belirlenen kadının, evinde uyuşturucu da ele geçirildi. Sorguya alınan Seçil Ç, Sevim'in eski sevgilisi olduğunu ayrıldıktan sonra kendisini rahatsız ettiğini, aralarında çıkan kavgada öldürdüğünü söyledi. Cesedi babası C.Ç. ile birlikte Sancaktepe'de ormanlık alana bıraktıklarını itiraf etti. Katil zanlısı baba kız hapse gönderildi.



    NE YAPTIN ORTAK
    İstanbul Fatih'te bir kafenin sahibi olan Yusuf L. ve ismi öğrenilemeyen ortağı arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yusuf L., ortağı tarafından başından kurşunlandı. Şüpheli kaçarken kafe sahibinin olay yerinde öldüğü anlaşıldı. Acı haberi alıp olay yerine gelen Yusuf L.'nin çocukları ve yakınları büyük şok yaşadı.



    LALE DEVRİ BİTTİ
    İstanbul'da 2002'de evlenen dizi oyuncuları Ayşegül Günay ile Ali Sinan, yollarını ayırdı. "Lale Devri", "Yer Gök Aşk", "Kuruluş Osman" ve "Hercai" gibi birçok dizide rol alan Ayşegül Günay, İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak anlaşmalı boşanma davası açtı. Günay, dilekçesinde eşi Ali Sinan Demir ile fikren ve ruhen anlaşamadıklarını anlattı. Duruşmaya birlikte gelen çift, 5 dakikada boşandı.



        KURŞUN ADRES SORMADI
        İstanbul Sultangazi'de bir kafeye giren Mahmut T., masada oyun oynayan müşterilerin üzerine ateş açtı. Saldırıda 60 yaşındaki Mustafa Kandemir ölürken, 2 kişi de yaralandı. İddiaya göre saldırıda asıl hedef olan Sinan Z.'nin bir süre önce şüpheli Mahmut T.'yi ayağından vurduğu ortaya çıktı. Mahmut T. tarafından tehditler aldığını söyleyen Sinan Z. bu saldırıda da asıl hedefin kendisi olduğunu anlattı. Polis, saldırganı yakalamak için aramalara başladı.



        1 KİŞİYE 3 MİLYON
        5+1 bilen 1 kişi 2 milyon 920 bin 111 lira kazandı. 5 bilenler 10 bin 747 lira, 4+1 bilenler 700 lira, 4 bilenler 75 lira, 3+1 bilenler 36 lira, 3 bilenler 13 lira, 2+1 bilenler 15 lira, 1+1 bilenler 8 lira, 0+1 bilenler ise 8 lira alacak.



        9 MİLYON DEVRETTİ
        6 bilen çıkmayınca 8 milyon 795 bin 270 lira devretti. 5 bilenler 47 bin 775 lira, 4 bilenler bin 40 lira, 3 bilenler 56 lira, 2 bilenler ise 6 lira 30 kuruş ikramiye alacak.



            ÖLÜM AİR
            Nepal'de Yeti Hava Yolları'na ait ATR 72 tipi yolcu uçağı dün sabah Katmandu'dan Pokhara'ya gitmek üzere havalandı. Dakikalar sonra Seti Nehri Vadisi yakınında yere çakıldı. 68 yolcu ve 4 kişilik mürettebatı taşıyan uçaktan kurtulan olmadı. Uçakta 5 Hindistan, 4 Rusya ve 2 Güney Koreli'nin yanı sıra İrlanda, Avustralya, Arjantin ve Fransa vatandaşının olduğu vurgulandı. Başbakan Pushpa Kamal Dahal, ülkede bugün ulusal yas ilan edildiğini açıkladı.



            GAME OF SİVAS
            Sivas'ta demir doğrama ustası İbrahim Doğan, metal malzemeleri bir araya topladı. Hareket eden ve ağzından alev püskürten ejderha tasarladı. Dükkanının önünde sergilediği eseri Sivaslılar'ın yoğun ilgisiyle karşılaştı. Onlarca kişi fotoğrafını çekmek için ejderhanın önünde sıralandı. İbrahim Doğan "Her gün üç dört kişi gelip fotoğraf çekiyor" açıklaması yaptı.



            TARİHİ AŞK MESAJI
            Bursa'da 2018'de Roma dönemine ait lahitler tespit edildi. Büyük İskender'in generalleri olan ve MÖ. 301'de ölen Antigonos'a ait bir lahitin üzerindeki duygusal mesaj ise herkesi şok etti. Çevirisi yapılan 2 bin 324 yıllık mesajda şu ifadelerin yer aldığı belirlendi: "Ben üzgün Arete, bütün benliğimle Antigonos'un mezarı başından sesleniyorum. Üzüntüden saçlarımı yoluyor ve duygularımı ağlayarak gösteriyorum. Bu kötü talih, bu ölüm bu seçkin adamı özgür bırakmak yerine beni tutsak etti."



                ERDEM KAVGASI
                Dünya, Prens Harry'nin yayınladığı kitabı 'Yedek' ile sarsıldı. Meghan Markle ile eltisi Kate Middleton arasındaki kavganın perde arkası da ortaya çıktı. Öyle ki ikili Türk tasarımcı Erdem Moralıoğlu'nu paylaşamadı! Daha önce ünlü modacının tasarımlarını giyen Meghan, Kraliyet Ailesi'ne girince aynı modacıdan giyinen Kate'in arka planında kaldı! Erdem markasına ait elbiseleri giymesi yasaklanınca ortalık karıştı!



                ÇOK GÜZEL
                Kainat Güzellik Yarışması bu yıl 71'inci kez ABD'nin New Orleans şehrinde düzenlendi. Yarışmaya Teksas'tan katılan 28 yaşındaki R'Bonney Gabriel birinci seçildi. Daha önce Miss USA yarışmasında da birinci olan Gabriel, ABD'li bir anne ve Filipinli bir babadan doğduğunu söyledi. "Babam cebindeki son 20 dolarla ABD'ye gelmişti" dedi! Kendisinin de tüm göçmenlerin sesi olmayı hedeflediğini dile getirdi.



                BİR 'TEZ'LİK VAR!
                Gurme Vedat Milor, sosyal medyadan anket çılgınlığına imza attı! Özellikle "Menemen soğanlı mı yenir soğansız mı?" anketi, Türk halkını ikiye ayırdı! Anketi, yüzde 51 ile 'soğanlı' diyenler kazandı. Önceki gün katıldığı bir TV programında ise dert yandı! "1990 yılında ABD'de doktora yaptım. Tezim, en iyi tez ödülünü aldı. Bu, Türkiye'de hiç ilgi çekmedi. Ama 'Menemen soğanlı mı olur?' diye anket yaptım, 500 bin kişi katıldı" diye isyan bayrağını açtı.



                    BABA İSYAN
                    Rusya'da tıp eğitimi alan Yusuf Altınışık, 21 Aralık'ta kaldığı yurdun 13'üncü katından yere çakıldı. Yoğun bakıma alındı. Durumunun ağır olduğu açıklandı. Altınışık ailesi de soluğu Moskova'da aldı. Baba Salih Altınışık, çağrı yaptı: Oğlumu Türkiye'ye getirmek istiyorum. Başkan Erdoğan'dan yardım istiyoruz. Çocuğum günden güne eriyor. Sesimizi duyun...

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                    Haberler Yaşam Tokat’tan İstanbul’a gelen Semih Sevim, eski kız arkadaşının kurbanı oldu
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