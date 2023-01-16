Polisi karşısında gördü dükkanı ateşe verip kaçmak istedi! Yer: Büyükçekmece

Büyükçekmece'de kaçak tütün satan iş yerine yapılan baskında, iş yeri sahibi arama yapılmasını engellemek için çakmak gazını tütünlerin üzerine dökerek yakmaya çalıştı. Öte yandan dükkanını yakmaya çalışan adamın 'çocuğun cinsel istismarı', 'kasten yaralama', 'taksirle yaralama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından kaydının olduğu öğrenildi.



Olay, Büyükçekmece Cumhuriyet Mahallesi'nde tütün satan iş yerinde meydana geldi. Kaçak tütün satıldığı ihbarı üzerine vergi denetmenleriyle dükkana giden polis, işletme sahibi M.M.'nin ve eşinin tepkisiyle karşılaştı. Arama yapılmasını engellemeye çalışan dükkan sahibi, çakmak gazlarını tütünlerin üzerine sıkarak dükkanı ateşe vermeye kalkıştı. Alevler dükkan çevredeki vatandaşlar ve görevliler tarafından yangın tüpleriyle söndürüldü.