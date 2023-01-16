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    • Yaşam
    • 16.01.2023 23:17
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    • 16.01.2023 23:17
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    Polisi karşısında gördü dükkanı ateşe verip kaçmak istedi! Yer: Büyükçekmece

    İstanbul Büyükçekmece'de bir iş yerine yapılan baskında polisi karşısında gören dükkan sahibi, arama yapılmasını engellemek için dükkanı ateşe vererek kaçmaya çalıştı. Şahsın 'çocuğun cinsel istismarı', 'kasten yaralama', 'taksirle yaralama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından kaydının olduğu öğrenildi.

    Polisi karşısında gördü dükkanı ateşe verdi

    Büyükçekmece'de kaçak tütün satan iş yerine yapılan baskında, iş yeri sahibi arama yapılmasını engellemek için çakmak gazını tütünlerin üzerine dökerek yakmaya çalıştı. Öte yandan dükkanını yakmaya çalışan adamın 'çocuğun cinsel istismarı', 'kasten yaralama', 'taksirle yaralama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından kaydının olduğu öğrenildi.

    Polisi karşısında görünce dükkanı ateşe verdi!


    Olay, Büyükçekmece Cumhuriyet Mahallesi'nde tütün satan iş yerinde meydana geldi. Kaçak tütün satıldığı ihbarı üzerine vergi denetmenleriyle dükkana giden polis, işletme sahibi M.M.'nin ve eşinin tepkisiyle karşılaştı. Arama yapılmasını engellemeye çalışan dükkan sahibi, çakmak gazlarını tütünlerin üzerine sıkarak dükkanı ateşe vermeye kalkıştı. Alevler dükkan çevredeki vatandaşlar ve görevliler tarafından yangın tüpleriyle söndürüldü.



    ARKA CAMDAN KAÇTI
    Yangının çıkardığı dumandan faydalanan dükkan sahibi arka camdan kaçtı. Zanlının daha sonra polis tarafından Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nde yakalandığı öğrenildi.

    SAHTE TÜTÜNLER ELE GEÇİRİLDİ
    Dükkanda polis tarafından yapılan aramalarda 4 bin 992 kilo kıyılmış tütün, bin 80 adet sahte bandrollü nargile tütünü ve makaron ele geçirildi. Şahıs yapılan işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



    SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI
    Öte yandan, iş yeri sahibi M.M.'nin 'çocuğun cinsel istismarı', 'kasten yaralama', 'taksirle yaralama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından kaydının olduğu öğrenildi.

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    Haberler Yaşam Polisi karşısında gördü dükkanı ateşe verip kaçmak istedi! Yer: Büyükçekmece
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