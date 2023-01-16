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    • Yaşam
    • 16.01.2023 17:13
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    • 16.01.2023 17:17
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    Deniz ulaşımına fırtına engeli: Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hattında seferler iptal edildi

    Olumsuz hava şartları deniz ulaşımını vurdu. Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hattında yarın ve çarşamba günü yapılması planlanan bazı feribot seferleri, bölgede beklenen fırtına nedeniyle iptal edildi. İşte o seferler...

    Deniz ulaşımına fırtına engeli

    Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hattında bazı feribot seferleri, bölgede beklenen fırtına nedeniyle iptal edildi.

    HANGİ SEFERLER İPTAL EDİLDİ
    Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım A.Ş'den yapılan açıklamaya göre, Geyikli-Bozcaada hattında 17-18 Ocak ve Kabatepe-Gökçeada hattında ise 18 Ocak'ta yapılması planlanan tüm seferler iptal edildi.

    Kabatepe-Gökçeada hattında Kabatepe'den Gökçeada'ya yarın saat 01.00 ve 09.00'da, Gökçeada'dan Kabatepe'ye ise 06.00'da seferler normal olarak gerçekleştirilecek, tarifede sonraki saatlerde yapılması planlanan diğer tüm seferler aynı nedenden dolayı yapılamayacak.

    Diğer güzergahlarda ise ulaşım normal seyrinde devam edecek.
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    Haberler Yaşam Deniz ulaşımına fırtına engeli: Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hattında seferler iptal edildi
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