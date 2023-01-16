Deniz ulaşımına fırtına engeli: Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hattında seferler iptal edildi

Kabatepe-Gökçeada hattında Kabatepe'den Gökçeada'ya yarın saat 01.00 ve 09.00'da, Gökçeada'dan Kabatepe'ye ise 06.00'da seferler normal olarak gerçekleştirilecek, tarifede sonraki saatlerde yapılması planlanan diğer tüm seferler aynı nedenden dolayı yapılamayacak.

Diğer güzergahlarda ise ulaşım normal seyrinde devam edecek.