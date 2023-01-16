Otobüs demir profil yüklü TIR'a çarptı 3 ölü, 20 yaralı

Diğer araç sürücülerinin ihbarıyla olay yerine jandarma, polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

3 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Yaralılar otobüsten tahliye edilirken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 3 kişi yaşamını yitirirken, 2'si ağır 20 kişi yaralandı. Yaralılar, Mersin ve Adana'daki hastanelere sevk edildi.