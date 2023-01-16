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    • Yaşam
    • 17.01.2023 06:12
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    • 17.01.2023 06:12
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    Otobüs demir profil yüklü TIR'a çarptı 3 ölü, 20 yaralı

    Mersin'in Tarsus ilçesinde TEM Otoyolu'nda askeri personel taşıyan otobüs, önünde seyir halinde olan demir profil yüklü TIR'a çarptı. İlk belirlemelere göre 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 2'si ağır 20 kişinin de yaralandığı kazadan sonra otobüs çıkan yangında demir yığını haline dönüştü.

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    TIR’a çarpan otobüs alev aldı: 3 ölü, 20 yaralı

    Mersin'in Tarsus ilçesinde otobüsün tıra çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti.

    OTOBÜSTE YANGIN ÇIKTI
    Mersin'den Niğde istikametine seyir halinde olan U.K. yönetimindeki 21 BA 884 plakalı askeri personel taşıyan otobüs, önünde giden ve Ramazan S. yönetimindeki 31 AEK 926 plakalı demir profil yüklü TIR'a çarptı. Can pazarının yaşandığı kazadan sonra otobüste yangın çıktı.

    Diğer araç sürücülerinin ihbarıyla olay yerine jandarma, polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    3 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
    Yaralılar otobüsten tahliye edilirken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 3 kişi yaşamını yitirirken, 2'si ağır 20 kişi yaralandı. Yaralılar, Mersin ve Adana'daki hastanelere sevk edildi.

    VALİ İNCELEMELERDE BULUNDU
    Kazada hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi ise kimlik tespiti ve otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan da kaza yerine gelip, incelemede bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

        UZUN ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU
        Kaza nedeniyle TEM otoyolunun Mersin- Niğde istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu. Bölge Trafik Ekipleri, tek şeritten kontrollü olarak trafik akışını sağlamaya çalıştı. Kazadan yaklaşık 3 saat sonra otobüs olay yerinden kaldırıldı.

        Temizlik çalışmasının ardından otoyolda trafik akışı normale döndü. Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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