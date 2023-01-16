Otobüs demir profil yüklü TIR'a çarptı 3 ölü, 20 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde otobüsün tıra çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti.
OTOBÜSTE YANGIN ÇIKTI
Mersin'den Niğde istikametine seyir halinde olan U.K. yönetimindeki 21 BA 884 plakalı askeri personel taşıyan otobüs, önünde giden ve Ramazan S. yönetimindeki 31 AEK 926 plakalı demir profil yüklü TIR'a çarptı. Can pazarının yaşandığı kazadan sonra otobüste yangın çıktı.
Diğer araç sürücülerinin ihbarıyla olay yerine jandarma, polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
3 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Yaralılar otobüsten tahliye edilirken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 3 kişi yaşamını yitirirken, 2'si ağır 20 kişi yaralandı. Yaralılar, Mersin ve Adana'daki hastanelere sevk edildi.