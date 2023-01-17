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    • Yaşam
    • 17.01.2023 07:45
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    • 17.01.2023 07:45
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    Adana’da terör örgütü DEAŞ’a şafak operasyonu: 7 gözaltı kararı

    Adana’da terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Irak ve Suriye’de örgüt içerisinde faaliyette bulunduğu tespit edilen 7 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şafak vakti eş zamanlı yapılan baskınlarla çok sayıda şüpheli yakalandı.

    AJANSLAR
    Adana’da DEAŞ’a şafak operasyonu

    Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen yabancı yuruklu 7 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

    EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ
    Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önce Irak ve Suriye'de terör örgütü DEAŞ saflarında faaliyet gösterip, yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptığı belirtilen yabancı uyruklu 7 şüphelinin adresini teknik ve fiziki takiple tespit etti.

    TEM ekipleri, savcılığın yakalama kararı çıkarmasının ardından bu sabah 7 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

    Operasyonda şüpheliler gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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