Adana'da dehşet! Annesini öldürdü dayısını yaraladı

Adana'da 17 yaşındaki B.A isimli genç eve alkollü geldiği için kendisine kızan annesini silahla vurarak öldürdü.

Edinilen bilgiye göre olay saat 20.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 17 yaşındaki B. A. akşam eve alkollü geldi. Bu nedenle annesi 41 yaşındaki Mine Akgül ile tartıştı.