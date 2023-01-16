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    • Yaşam
    • 16.01.2023 09:16
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    • 16.01.2023 09:18
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    Adana'da dehşet! Annesini öldürdü dayısını yaraladı

    Adana'da şok bir olay yaşandı. Eve alkollü gelen 17 yaşındaki bir genç annesiyle tartıştı. Tartışmaya dayısı da karışınca olay kavgaya dönüştü. Silahla annesini öldüren 17 yaşındaki B.A dayısını da yaraladıu.

    Annesini öldürdü dayısını yaraladı!

    Adana'da 17 yaşındaki B.A isimli genç eve alkollü geldiği için kendisine kızan annesini silahla vurarak öldürdü.

    Edinilen bilgiye göre olay saat 20.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 17 yaşındaki B. A. akşam eve alkollü geldi. Bu nedenle annesi 41 yaşındaki Mine Akgül ile tartıştı.

    DAYI DA OLAYA KARIŞINCA KAVGA ÇIKTI
    Tartışmaya dayısı da karışınca kavga çıktı. Bunun üzerine B. A. silahla ateş edip annesini kafasından vurup kaçtı.

    ANNESİ ÖLDÜ
    Anne ağır yaralı olarak Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

        Olayda B.A'nın yaraladığı dayısı Kadir D'nin ise ayakta tedavi edildiği belirtildi.

        Zanlı ise polis tarafından olaydan iki saat sonra yakalandı. Annenin cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Zanlının sorgusu devam ediyor.

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        Haberler Yaşam Adana'da dehşet! Annesini öldürdü dayısını yaraladı
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