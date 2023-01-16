Böbrek rahatsızlığı bulunan Süleyman Sarı, iki oğlundan yapılan nakille iyileşti

Karaciğer ve böbrek rahatsızlığı bulunan adam, iki oğlundan yapılan nakille iyileşti. Yüreklere dokunan haberin adresi Aydın'ın Nazilli İlçesi'ydi. 60 yaşındaki fotoğrafçı Süleyman Sarı, 12 yıl önce karaciğer sirozu olduğunu öğrendi. 8 yıl önce de böbrek yetmezliğine yakalandığı belirlendi. Diyalize girmeye başlayan ancak sağlık durumu gittikçe kötüleşen Sarı'nın iyileşmesi için tek yol nakildi. Süleyman Sarı'nın oğulları Şükrü (32) ve Emre (30), gönüllü verici olmak istedi. Çocuklarına yapılan tetkiklerde Şükrü'nün böbrek, Emre'nin ise karaciğer nakli için uygun olduğu belirlendi. Bunun üzerine Prof. Dr. Ayhan Dinçkan tarafından 6 Aralık'ta kritik operasyon gerçekleşti. Süleyman Sarı'ya önce karaciğer, bir gün sonra da böbrek nakledildi. İki kardeş bir hafta sonra taburcu edildi, baba Sarı da hızla iyileşti. Fedakar evlatlar "Bu gururu ömür boyu yaşayacağız" dedi. Baba Sarı ise "Oğullarımla ne kadar gurur duysam azdır" diyerek mutluluğunu dile getirdi. ERDOĞAN ÖZTÜRK

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