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    "Telefon tacizcisine" ceza aldıran Belarus asıllı kadın avukat Maryia Konak'tan kadınlara çağrı

    İzmir'de kendisini 1,5 yıl boyunca telefonla taciz eden kişiden şikayetçi olarak, 4 yıl 5 ay 22 gün hapis cezasına çarptırılmasını sağlayan Belarus asıllı avukat Maryia Konak, benzeri durumu yaşayanların da yargıya başvurması çağrısında bulundu.

    Hak ettiği cezayı aldı

    İzmir'de yaşayan Belarus asıllı 37 yaşındaki avukat Maryia Konak, Adana'da ikamet eden Mustafa U.'nun telefon ve mesajlarıyla tacize uğradı. Maryia Konak hayatında hiç görmediği Mustafa U.'nun 6 ay devam eden tacizleri sebebiyle savcılığa 3 kez şikayette bulundu. "Arkamda kapı gibi başsavcı var" diyerek aylarca kadın avukatı rahatsız eden Mustafa U.'ya duruşmada ceza yağdı. Adana'da yaşayan Mustafa U. tehditten 11 ay 7 gün, hakaretten 7 ay 15 gün, huzur ve sükunu bozmadan 5 ay, özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan 2 yıl 6 ay hapse çarptırıldı. Mustafa U. karara itiraz etti. Karar onanırsa, Mustafa U. hapse girecek. Maryia Konak'a sosyal medyadan destek mesajları yağdı:
    MAALESEF böyleleri de var ülkemizde. Bravo pes etmedin.
    MARYİA senin davayı kazanman, bizi de mutlu etti.
    MUSTAFA başsavcın kurtarsın seni.
    TACİZCİLERE ders olsun.

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    Haberler Yaşam "Telefon tacizcisine" ceza aldıran Belarus asıllı kadın avukat Maryia Konak'tan kadınlara çağrı
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