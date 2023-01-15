"Telefon tacizcisine" ceza aldıran Belarus asıllı kadın avukat Maryia Konak'tan kadınlara çağrı

İzmir'de yaşayan Belarus asıllı 37 yaşındaki avukat Maryia Konak, Adana'da ikamet eden Mustafa U.'nun telefon ve mesajlarıyla tacize uğradı. Maryia Konak hayatında hiç görmediği Mustafa U.'nun 6 ay devam eden tacizleri sebebiyle savcılığa 3 kez şikayette bulundu. "Arkamda kapı gibi başsavcı var" diyerek aylarca kadın avukatı rahatsız eden Mustafa U.'ya duruşmada ceza yağdı. Adana'da yaşayan Mustafa U. tehditten 11 ay 7 gün, hakaretten 7 ay 15 gün, huzur ve sükunu bozmadan 5 ay, özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan 2 yıl 6 ay hapse çarptırıldı. Mustafa U. karara itiraz etti. Karar onanırsa, Mustafa U. hapse girecek. Maryia Konak'a sosyal medyadan destek mesajları yağdı:

MAALESEF böyleleri de var ülkemizde. Bravo pes etmedin.

MARYİA senin davayı kazanman, bizi de mutlu etti.

MUSTAFA başsavcın kurtarsın seni.

TACİZCİLERE ders olsun.



TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN