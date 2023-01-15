İstanbul'da zincirleme kaza! 5 araç birbirine girdi! Libyalı kadın sürücü şok yaşadı





Kaza, geçtiğimiz Çarşamba günü saat 14.00 sıralarında Kağıthane Haliç Sahil Yolu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karayolunda seyir halinde olan 4 araç, yokuş aşağıya inmeye başladı. O esnada trafik ışığı kırmızı yanında 4 araç durdu. En arkadan gelen 34 EOZ 344 plakalı cipin sürücüsü Ercan Öztürk, duramayarak önündeki araca çarptı. Yaşanan zincirleme kazada, 34 TCE 24 plakalı taksinin sürücüsü Sümer Ural (60) başından, kiralık beyaz renkli bir otomobilin sürücüsü olan Libya uyruklu A.A. ise yaşadığı sarsıntı sonucu boynundan yaralandı.