İstanbul'da zincirleme kaza! 5 araç birbirine girdi! Libyalı kadın sürücü şok yaşadı

Kağıthane Haliç Sahil Yolu kavşağında yağış nedeniyle kayganlaşan yolda 5 araç birbirine girdi. Zincirleme kaza sonucu 1'i kadın 2 kişi yaralandı. Kazaya karışan Libyalı kadın sürücü uzun süre olayın şokunu atlatmaya çalıştı. Kadın ile polisin arasındaki iletişimi de mendil satan çocuk kurdu.
Kaza, geçtiğimiz Çarşamba günü saat 14.00 sıralarında Kağıthane Haliç Sahil Yolu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karayolunda seyir halinde olan 4 araç, yokuş aşağıya inmeye başladı. O esnada trafik ışığı kırmızı yanında 4 araç durdu. En arkadan gelen 34 EOZ 344 plakalı cipin sürücüsü Ercan Öztürk, duramayarak önündeki araca çarptı. Yaşanan zincirleme kazada, 34 TCE 24 plakalı taksinin sürücüsü Sümer Ural (60) başından, kiralık beyaz renkli bir otomobilin sürücüsü olan Libya uyruklu A.A. ise yaşadığı sarsıntı sonucu boynundan yaralandı.
LİBYALI KADIN SÜRÜCÜ ŞOKA GİRDİ
Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Ural'ı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Sarıyer Seyrantepe'deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı.