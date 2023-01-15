İstanbul'da 10 metrelik kanalizasyon çukuruna düşen şahsı itfaiye kurtardı

Ekipler, güçlükle indikleri çukurda yaralıya müdahale etti. Sedyeye bağlanan yaralı, halat yardımı ile yukarı çıkarıldı. Yaralı ambulansa taşınırken yanına gelen arkadaşı, "Çocuğu kuyunun içinden çıkardık. Durumu kötü" dedi. Yaralıya "Kendine gel" diyerek seslenen genç, bir taraftan da arkadaşının durumu ile ilgili itfaiye ekibinden bilgi almaya çalıştı. Yaralı sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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